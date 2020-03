Ovládání na zádech? Huawei si patentovalo zadní dotykový kroužek

Když přijde řeč na design telefonů Huawei Mate 30, jedním z hlavních poznávacích prvků je jistě prstenec kolem modulu s fotoaparáty. Ať už si o tomto řešení myslíte cokoli, perfektně odlišuje telefon od svých konkurentů. Jak se zdá, firma chce s tímto prvkem pracovat i nadále a dokonce mu svěřit i nějaké funkce. Uniklý patentový záznamu totiž ukazuje, že Huawei minimálně přemýšlí o tom, že by měl zmíněný kruh dotykovou vrstvu a byl schopný ovládat telefon pomocí různých gest. Ba co víc, že by měl být dokonce kruhovým displejem. Toto vcelku revoluční ovládání by mohlo mít na zádech telefonů Huawei na starosti třeba zoomování u fotoaparátů, změnu hlasitosti nebo scrollování. Ale nabízejí se také vizuální notifikační možnosti.

Jak patent celkem podrobně ukazuje, čínská firma zvažuje kroužek přetvořit na displej, který by kromě výše uvedeného mohl zobrazovat i vybraná data. Třeba textové zprávy nebo jméno volajícího. To se samozřejmě může nejvíce hodit, když je telefon položený displejem dolů. Ovládání na zádech by mohlo přijít již na podzim s přístrojem Huawei Mate 40 (Pro). Taky je ale klidně možné, že si firma jen patentem “uložila” nápad do šuplíku. Necháme se překvapit. Zadní kryt chce mimochodem k ovládání telefonů využít i samotný Google ve svých Pixelech.

Nám se to líbí! Co vám?

Zdroj: acentral