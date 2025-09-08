Konkr Pocket FIT je Android handheld s ultimátním výkonem a překvapivě skvělou cenou Hlavní stránka Zprávičky Android "retro" kapesní konzole rostou na popularitě a s tím roste i jejich nabídka na trhu Většina modelů obsahuje obstarožní hardware, který však na starší tituly stačí Novinka v podobě handheldu Konkr Pocket FIT však po stránce výkonu rozhodně strádat nebude Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 8.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud patříte mezi fanoušky handheld konzolí – jedno zda s Windows či Androidem – pravděpodobně jste již zavadili o produkty značky Ayaneo. Právě ta stojí za zbrusu novým Android handheldem Konkr Pocket FIT, který vstupuje do fáze předobjednávek prostřednictvím platformy Indiegogo. Vypadá to, že před sebou máme nového premianta s nejlepším poměrem cena / výkon. Snapdragon 8 Elite za rozumnou cenu Jedním z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitějším, parametrem u konzolí je pochopitelně výkon. Nový handheld Konkr Pocket FIT bude dostupný ve dvou variantách. Ani v případě levnější varianty však v tomto ohledu rozhodně strádat nebudete neboť ta nabídne čipset Qualcomm Snapdragon G3 Gen3, výkonnější varianta pak přichází rovnou s čipsetem Snapdragon 8 Elite. Zbylá hardwarová výbava obou verzí je pak identická a zahrnuje například 6″ FullHD IPS displej se 144Hz obnovovací frekvencí, stereo reproduktory či USB 3.2 s podporou DisplayPort 1.4. Uvnitř se nalézá baterie se solidní kapacitou 8 000 mAh a podporou Power Delivery s blíže nespecifikovaným nabíjecím výkonem. Výkonné čipy pochopitelně potřebují při vysoké zátěži také efektivní chlazení. Z toho důvodu je handheld vybaven velkým měděným chlazením v kombinaci s ventilátorem. Ovladač má pak rozložení podobné tomu z konzolí Xbox a joysticky využívají Hallův snímač. Zajímavostí je i dvojí režim LT / RT triggerů – analogový a digitální. V závislosti na hře je tak můžete použít třeba pro plynulé dávkování plynu, nebo rychlou střelbu. Pro pohodlné držení je konzole ergonomicky tvarovaná a delším herním seancím napomáhá i poměrně nízká hmotnost 386 gramů a chybět nesmí ani silná haptická zpětná vazba. Stran softwaru je situace trochu zmatená, neboť – pokud se nejedná o překlep na straně výrobce – levnější model dorazí s Androidem 14, zatímco dražší rovnou s Androidem 16. V obou případech ale nebude chybět skvadra softwarových vylepšení pro lepší herní zážitek počínaje mapováním tlačítek až po režim klávesnice a myši. Zrovna tak je zde také několik výkonnostních profilů a zajímavě zní možnost emulovat konkrétní Android smartphone pro vylepšení kompatibility zařízení. Se správou retro her a jejich emulací vám pak pomůže knihovna v aplikaci AYAspace. Cena Konkr Pocket FIT Jak padlo již na začátku, nový handheld Konkr Pocket FIT zatím můžete předobjednat prostřednictvím platformy Indiegogo.com a v rámci té jej můžete získat za velmi zajímavou zvýhodněnou slevu. Největší zvýhodnění přitom platí první týden kampaně a v rámci toho můžete mít základní model ve 8/128 GB variantě za 239 $, tedy v přepočtu přibližně 5 tisíc Kč. Model se Snapdragonem 8 Elite ve stejné paměťové variantě pak pořídíte za 269 $ tedy přibližně 5 600 Kč. Máte doma nějaký handheld s Androidem? Zdroj: AndroidAuthority.com, Ayaneo.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android handheld Android hry AYANEO handheld Qualcomm Qualcomm snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon G3 Gen3 retro hry Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1. Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí Adam Kurfürst 15.12.2024 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024 Google prý vsadí u řady Pixel 10 na čip od MediaTeku! Bude se starat o konektivitu Libor Foltýnek 19.12.2024 Xiaomi Mix Flip recenze: Povedený první pokus o skládačku Vašek Švec 11.11.2024