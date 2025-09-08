TOPlist

Konkr Pocket FIT je Android handheld s ultimátním výkonem a překvapivě skvělou cenou

  • Android "retro" kapesní konzole rostou na popularitě a s tím roste i jejich nabídka na trhu
  • Většina modelů obsahuje obstarožní hardware, který však na starší tituly stačí
  • Novinka v podobě handheldu Konkr Pocket FIT však po stránce výkonu rozhodně strádat nebude

Sdílejte:
Vašek Švec
Vašek Švec
8.9.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Konkr Pocket FIT

Pokud patříte mezi fanoušky handheld konzolí – jedno zda s Windows či Androidem – pravděpodobně jste již zavadili o produkty značky Ayaneo. Právě ta stojí za zbrusu novým Android handheldem Konkr Pocket FIT, který vstupuje do fáze předobjednávek prostřednictvím platformy Indiegogo. Vypadá to, že před sebou máme nového premianta s nejlepším poměrem cena / výkon.

Snapdragon 8 Elite za rozumnou cenu

Jedním z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitějším, parametrem u konzolí je pochopitelně výkon. Nový handheld Konkr Pocket FIT bude dostupný ve dvou variantách. Ani v případě levnější varianty však v tomto ohledu rozhodně strádat nebudete neboť ta nabídne čipset Qualcomm Snapdragon G3 Gen3, výkonnější varianta pak přichází rovnou s čipsetem Snapdragon 8 Elite. Zbylá hardwarová výbava obou verzí je pak identická a zahrnuje například 6″ FullHD IPS displej se 144Hz obnovovací frekvencí, stereo reproduktory či USB 3.2 s podporou DisplayPort 1.4.

Konkr Pocket FIT specifikace

Uvnitř se nalézá baterie se solidní kapacitou 8 000 mAh a podporou Power Delivery s blíže nespecifikovaným nabíjecím výkonem. Výkonné čipy pochopitelně potřebují při vysoké zátěži také efektivní chlazení. Z toho důvodu je handheld vybaven velkým měděným chlazením v kombinaci s ventilátorem. Ovladač má pak rozložení podobné tomu z konzolí Xbox a joysticky využívají Hallův snímač. Zajímavostí je i dvojí režim LT / RT triggerů – analogový a digitální. V závislosti na hře je tak můžete použít třeba pro plynulé dávkování plynu, nebo rychlou střelbu.

Konkr Pocket FIT design

Pro pohodlné držení je konzole ergonomicky tvarovaná a delším herním seancím napomáhá i poměrně nízká hmotnost 386 gramů a chybět nesmí ani silná haptická zpětná vazba. Stran softwaru je situace trochu zmatená, neboť – pokud se nejedná o překlep na straně výrobce – levnější model dorazí s Androidem 14, zatímco dražší rovnou s Androidem 16. V obou případech ale nebude chybět skvadra softwarových vylepšení pro lepší herní zážitek počínaje mapováním tlačítek až po režim klávesnice a myši. Zrovna tak je zde také několik výkonnostních profilů a zajímavě zní možnost emulovat konkrétní Android smartphone pro vylepšení kompatibility zařízení. Se správou retro her a jejich emulací vám pak pomůže knihovna v aplikaci AYAspace.

Cena Konkr Pocket FIT

Jak padlo již na začátku, nový handheld Konkr Pocket FIT zatím můžete předobjednat prostřednictvím platformy Indiegogo.com a v rámci té jej můžete získat za velmi zajímavou zvýhodněnou slevu. Největší zvýhodnění přitom platí první týden kampaně a v rámci toho můžete mít základní model ve 8/128 GB variantě za 239 $, tedy v přepočtu přibližně 5 tisíc Kč. Model se Snapdragonem 8 Elite ve stejné paměťové variantě pak pořídíte za 269 $ tedy přibližně 5 600 Kč.

Konkr Pocket FIT G3 cena
Konkr Pocket FIT 8 Elite cena

Máte doma nějaký handheld s Androidem?

Zdroj: AndroidAuthority.com, Ayaneo.com

O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Jakub Kárník
13.12.2024
Atari Gamestation Go

Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle

Libor Foltýnek
5.1.
Lenovo Legion Go

Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí

Adam Kurfürst
15.12.2024
Nubia RedMagic 10 Pro na klávesnici

Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej

Adam Kurfürst
10.11.2024
Pixel 10 MediaTek

Google prý vsadí u řady Pixel 10 na čip od MediaTeku! Bude se starat o konektivitu

Libor Foltýnek
19.12.2024
Xiaomi Mix Flip recenze

Xiaomi Mix Flip recenze: Povedený první pokus o skládačku

Vašek Švec
11.11.2024