OSVČ zuří! I když nemají povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky, hrozí jim nesmyslná pokuta. Náprava je naštěstí snadná

Od května 2025 platí nové podmínky pro platbu koncesionářských poplatků. Kromě zvýšení ceny za televizní i rozhlasový poplatek došlo k ještě jedné změně, kterou pocítí podnikatelé. Mění se způsob výpočtu výše platby podle počtu zaměstnanců. Součástí změn je ale ještě jedna novinka, kterou mnozí podcenili. Je třeba se k platbě přihlásit, i když nic platit nemusíte. Čas je jen do konce tohoto měsíce.

Zdálo by se, že je to jasné. Jsem OSVČ a nemám žádné zaměstnance, tak poplatky neřeším. Jenže to není tak jednoduché. I když nemáte žádné zaměstnance, dokonce i když máte IČO jen na vedlejší pracovní činnost, musíte se k platbě přihlásit. Zadáte počet zaměstnanců 0 a vyjde vám 0 Kč k platbě. Ale hlásit se to musí.

Vysvětlení pojmů OSVČ je zkratka pro „osoba samostatně výdělečně činná“. Znamená to, že člověk pracuje „na sebe“ – typicky jde o živnostníky, freelancery nebo drobné podnikatele. IČO je „identifikační číslo osoby“. Je to jedinečné číslo, které slouží k identifikaci podnikatelů (včetně OSVČ) a firem v různých registrech a dokumentech – podobně jako rodné číslo u fyzických osob. Koncesionářský poplatek je měsíční platba za Českou televizi a rozhlas. Platí ho každá domácnost a podnikatelé, kteří mají třeba televizi, mobil nebo počítač s internetem.

Jak se registrovat

Asi nejjednodušší je vytvořit si nový účet na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Zadáte jednoduše e-mail, na který vám přijde potvrzovací odkaz. Na ten kliknete a dokončíte registraci. Česká televize mně po zadání IČO předvyplnila všechny údaje, já jen zadal počet zaměstnanců. U Českého rozhlasu jsem musel všechno vyplnit ručně, ale naštěstí jde jen o kontaktní údaje a opět počet zaměstnanců.

Touto jednoduchou registrací jsou splněny zákonné povinnosti a pokud vaše společnost nepřesáhne 24 zaměstnanců, nemusíte s nadále už o nic starat.

Poplatky podle počtu zaměstnanců

Výše poplatku se u podnikatelů vypočítává jako násobek poplatku podle počtu zaměstnanců. Neplatí se tak za každého zaměstnance, na druhou stranu podnikatel, který přijme například stého zaměstnance, si tím zvýší poplatky na dvojnásobek.

Počet zaměstnanců Násobek poplatku 0–24 0 25–49 5 50–99 10 100–199 20 200–249 30 250–499 70 500 a více 100

Pokuty

Nahlášení je důležité. Pokud povinnost danou zákonem nesplníte, vystavujete se riziku pokuty ve výši 10 000 Kč u České televize a 5 000 Kč u Českého rozhlasu. Přestože některé výklady zákona zpochybňují nutnost nahlášení v případě, že platit nemusíte, většina právníků se podle článku na serveru Podnikatel shoduje na přísnějším výkladu.

Zdroj: ČT, Rozhlas, Podnikatel