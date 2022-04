Oblíbená aplikace iVysílání, na které si můžete pustit vaše oblíbené pořady České televize či extra přenosy iVysílní Plus, ČT sport Plus nebo ČT24 Plus dostává zcela nové grafické rozhraní. Vývojáři se snažili klást důraz na komfort a využití nativních prvků při přehrávání. Co nového tedy nabízí?

iVysílání od ČT v novém kabátku

Na úvodní obrazovce uvidíte kategorii Výběry, ve kterém naleznete ručně tříděný výběr toho nejlepšího, co nabízí archiv ČT a také exkluzivní obsah iVysílání. Jestliže si nic nevyberete, můžete přepnout na záložku Kategorie, ve které si můžete vybrat z nejrůznějšího druhu obsahu od filmů, seriálů či dokumentů přes zpravodajství až po sport. Poslední karta Televize vám umožňuje živě si spustit programy ČT1, ČT2, ČT3, ČT24, ČT sport, ČT : D, ČT art a rovněž také extra přenosy.

iVysílání České televize Česká televize

Samozřejmě můžete veškerý obsah pouštět přes Chromecast do dalších zařízení. Česká televize navíc slíbila, že do aplikace vrátí položku Oblíbené pořady, která v nové verzi chybí. “Naším cílem bylo poskytnout uživatelům maximální komfort při procházení archivu ČT a sledování obsahu online. Na základě zpětné vazby ke stávajícím aplikacím jsme se mimo jiné zaměřili na maximální využití nativních prvků při přehrávání videa,” doplnil Jan Mísař ze společnosti Ackee, která vyhrála otevřené výběrové řízení.

Kvalita videa je samozřejmě limitována na Full HD rozlišení, 4K bychom se měli dočkat minimálně za čtyři roky.

Jak často používáte aplikaci iVysílání?

Zdroj: ceskatelevize.cz