Provoz veřejnoprávní televize a rozhlasu je hrazen z koncesionářských poplatků. Můžeme si o tom myslet co chceme, ale faktem je, že každý, kdo vlastní přístroj schopný příjmu televizního nebo rádiového vysílání, by tyto poplatky měl platit. A bude hůř.

Nezáleží na tom, jestli veřejnoprávní sdělovací prostředky sledujete. Domácnosti platí jako celek, horší to mají podnikatelé, kteří platí za každé zařízení. Když si uvědomíte, že prakticky v každém automobilu je rádio a na každém hotelovém pokoji je televize, není to vůbec legrace.

Poplatky jsou v současnosti nastaveny tak, že za televizi se platí 135 Kč měsíčně, za rozhlas 45 Kč měsíčně. Vládní návrh předpokládá, že se poplatek zvedne na 150 Kč za televizi a 55 Kč za rozhlas. Dále by se automaticky zvyšoval o inflaci, pokud inflace přesáhne 6 %. S tímto by se snad dalo i souhlasit. Jenže návrh obsahuje další věc, která zajistí, že se koncesionářským poplatkům nevyhne už prakticky nikdo. Nově se totiž bude předpokládat, že pokud máte zavedený internet nebo máte chytrý mobil, máte možnost sledovat veřejnoprávní média.

V praxi to znamená, že i pokud opravdu nemáte doma televizi a sledujete jen Netflix na monitoru nebo projektoru, nově budete muset platit. Naštěstí zůstává v platnosti pravidlo, že se platí za domácnost bez ohledu na počet zařízení.

Co podnikatelé

To jsou domácnosti, ale kromě nich návrh pamatuje i na podnikatele. Nyní podnikatelé platí za každý přístroj. Nově by se to mělo změnit a platilo by se podle počtu zaměstnanců. Firmy do 25 zaměstnanců by měly být od poplatku zcela osvobozeny (původní verze počítala s limitem pouze 5 zaměstnanců). Poplatkům se takto vyhne podle odhadů asi 261 tisíc firem.

Větší firmy pak budou platit násobky koncesionářského poplatku pro domácnosti. Bude to podle následující tabulky:

Počet zaměstnanců Výše poplatku Kč / měsíčně 1-24 osvobození od poplatku 0 Kč 25-49 pětinásobek výše poplatku pro domácnost 1 025 Kč 50-99 desetinásobek výše poplatku pro domácnost 2 050 Kč 100-199 dvacetinásobek výše poplatku pro domácnost 4 100 Kč 200-249 třicetinásobek výše poplatku pro domácnost 6 150 Kč 250-499 sedmdesátinásobek výše poplatku pro domácnost 14 350 Kč 500+ stonásobek výše poplatku pro domácnost 20 500 Kč

Nový zákon by měl platit od 1.1.2025. Jednalo by se o první zvýšení televizních poplatků po 15 letech a rozhlasových po 18 letech. Odhad je, že platit poplatky začne 615 000 nových poplatníků. K placení televizního poplatku se můžete přihlásit na webu České televize a k rozhlasovému poplatku na stránkách Českého rozhlasu.

