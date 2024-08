Letní olympijské hry 2024: Kde je sledovat pohodlně i z mobilu?

Letní olympijské hry v Paříži 2024 jsou v plném proudu

Na programu je obrovské množství divácky atraktivních sportů

Kde můžete olympijské hry živě sledovat?

Letní olympijské hry, které se letos konají v Paříži, jsou v plném proudu. Jedna z největších sportovních událostí pochopitelně láká miliony fanoušků po celém světě, kteří mají zájem sledovat její dění. Tohle je tedy přehled pár možností, kde můžete olympiádu sledovat a nenechat si tak ujít žádný důležitý okamžik.

Hlavní pokrytí pro české diváky tradičně přináší Česká televize. Ta v průběhu her odvysílá celkem 320 hodin živých přenosů. Nebudou však chybět ani rozhovory, reportáže i záznamy sportovních disciplín. Některé přenosy pak zachytíte i přes internetové vysílání ČT Sport Plus. No a pokud byste zrovna jeli v autě, naladit si můžete Radiožurnál.

Další možností je Olympijská aplikace, která má být tím nejlepším způsobem sledování her. Po jejím stažení z Google Play či App Store v ní totiž najdete živé přenosy, podcasty, program s výsledky a mnoho dalších užitečných informací. A nezapomeňte ani na sociální sítě. Český olympijský tým můžete sledovat třeba na Instagramu.

Co se týče placených možností, licence pro streamování letošní olympiády mají kanály Eurosport a streamovací platforma Max. Eurosport má k dispozici celkem 9 kanálů, na nichž plánuje odvysílat 830 hodin živých přenosů. Streamovací platforma Max ale dokáže vysílat až 54 streamů z olympijských her najednou a zvládne tak celkem 3800 hodin živých přenosů.

Na které sporty se těšíte nejvíce?

Zdroj: Olympijský tým