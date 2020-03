Kolik widgetů máte na domovské obrazovce? (Víkendová hlasovačka)

Widgety bývaly na Androidu velikým hitem, a ještě relativně nedávno byly jednou z relativně mála věcí, kterými se tento operační systém odlišoval od konkurenčního iOS. I proto se jim budeme věnovat v rámci tohoto kola naší pravidelné sobotní Víkendové hlasovačky a diskuze. Budeme se ptát, kolik widgetů máme na domovské obrazovce.

Co je to widget?

V zásadě se dá říci, že na domovské obrazovce zařízení s operačním systémem Android můžete mít dva typy objektů: ikony neboli, zástupce aplikací a akcí, a widgety. Zatímco ikony mívají ve většině launcherů pevně daný rozměr, widgety mohou mít různé velikosti, které lze navíc upravovat.

Widget je dle Wikipedie „malá specializovaná GUI aplikace, kterou lze umístit na pracovní ploše, a která může napodobovat jeden nebo několik ovládacích prvků.“ Obvykle zobrazuje nějaké informace a/nebo nabízí přístup k některým funkcím, jako je otevření aplikace či zapnutí/vypnutí modulů (Wi-Fi, Bluetooth, mobilních dat).

Widgety můžeme rozdělit do čtyř skupin:

Widgety, jež jsou součástí operačního systému.

Widgety, které jsou obsaženy v launcheru (týká se zejména launcherů třetích stran).

Widgety, jež jsou součástí nainstalovaných aplikací.

Widgety, které se instalují jako samostatný balíček, obsahující jeden nebo více widgetů.

Jak na vytažení widgetů?

Způsob přidávání widgetů na domovskou obrazovku se může lišit podle použitého launcheru (aplikace, obstarávající funkce domovské obrazovky). Ve většině případů však funguje velmi podobně: dlouhým podržením prstu na volném místě obrazovky se zobrazí nabídka launcheru, ze které se dostanete do seznamu widgetů.

Z této nabídky se pak widget obvykle prstem vytáhne na příslušné místo domovské obrazovky. V některých případech lze nastavit další parametry – typicky například u widgetů s předpovědí počasí budete volit místo, které vás zajímá, případně zobrazované jednotky. Některé launchery pak dovolují změnu velikosti widgetů nad rámec oficiálně dostupných variant.

Pokud právě přemýšlíte nad tím, jaké widgety by mohly být pro vás užitečné, možná vám pomohou naše starší články. Widgetům jsme se věnovali například v rámci našeho cyklu SvětAndroida doporučuje – v roce 2016 jsme jich našli jedenáct, rok poté dokonce 24.

Kolik widgetů máme na domovské obrazovce?

Dostáváme se k anketní otázce pro toto kolo Víkendové hlasovačky a diskuze, která zní: kolik widgetů máme na domovské obrazovce?



V diskuzi pod článkem se můžete rozepsat o tom,na domovské obrazovce a. Budete také rádi, když se ohlédnete do minulosti a napíšete nám, zda se váš způsob používání a počet widgetů v průběhu času měnil, případně jak.

Hlasovačka z minulého týdne

Minulý týden jsme se v rámci Víkendové hlasovačky a diskuze ptali, kdy jste naposledy dělali obnovení do továrního nastavení. Do ankety se nakonec zapojilo 98 respondentů, což sice není rekord, ale můžeme to považovat za dostatečně reprezentativní vzorek.

Kdy jste naposledy dělali obnovu do továrního nastavení?

Výsledky ukázaly, že už dávno neplatí, že telefony s Androidem je nutné často „dávat do továru“. Největší skupina, čítající 26 % hlasujících, dělala obnovu před déle než jedním rokem. Dalších 17 % pak dokonce tuto operaci neprovádělo nikdy.