Kdy jste naposledy dělali obnovení do továrního nastavení? (Hlasovačka)

Obnovu do továrního nastavení dnes nabízejí prakticky všechny podstatné operační systémy, počínaje Androidem, přes iOS, až po Windows 10. Slouží k uvedení do stavu, ve kterém by se systém nacházel po prvním spuštění. V rámci této Víkendové hlasovačky a diskuze se budeme ptát, kdy jste na svém smartphonu naposledy dělali obnovení do továrního nastavení.

Obsah článku

K čemu je dobré obnovení do továrního nastavení

Obnova do továrního nastavení je často nejrychlejším způsobem, jak vyřešit potíže s telefonem, operačním systémem a aplikacemi. Jeho hlavním přínosem je, že začnete „na zelené louce“ a zbavíte se tak zavlečených chyb a problémů.

Kdy jste naposledy dělali obnovení do továrního nastavení?

Často bývá doporučováno provádět „obnovu do továru“ preventivně – například po velkých aktualizacích, tedy především při upgradu ze starší verze Androidu na novější. Právě po těchto updatech uživatelé nejčastěji narážejí na menší i větší problémy, které lze tímto způsobem snadno vyřešit.

Proces obnovy do továrního nastavení by měl proběhnout i v situaci, kdy telefon hodláte prodat nebo darovat jiné osobě. V takovém případě je ale vhodné nejprve odebrat účet Google, jinak se telefon po prvním spuštění bude dožadovat přihlášení původního majitele.

Co obnáší obnova do továrního nastavení?

Podrobně jsme se tomuto tématu věnovali ve článku Jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení (factory reset)? V něm také zdůrazňujeme vhodnost provedení zálohy a nutnost odebrání účtu Google.

Obnovení do továrního nastavení přes recovery

Obnovení do továrního nastavení uvede zařízení do stavu, v jakém by opustilo továrnu – bude tedy bez uložených dat, aplikací nainstalovaných uživatelem a veškerých nastavení (může ale ponechat data na paměťové kartě).

Koupili byste si mobil bez Google aplikací? (Víkendová hlasovačka) čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

V tomto směru však existuje jedna poměrně podstatná výjimka: jestliže došlo k aktualizaci operačního systému, nedojde při této operaci k návratu na původní (ani jakoukoli starší) verzi. Android zůstane z bezpečnostních důvodů v poslední nainstalované verzi. Tovární nastavení tedy v žádném případě neslouží k návratu na předchozí či jakoukoli starší verzi systému.

Kdy jste dělali obnovu do továrního nastavení?

Dostáváme se k anketní otázce pro toto kolo Víkendové hlasovačky a diskuze. Ta zní: kdy jste na svém chytrém telefonu naposledy prováděli obnovení do továrního nastavení?



---> Pro hlasování je potřeba se přihlásit! <---

V diskuzi pod článkem se můžete rozepsat o tom,a jaký byl jeho výsledek. Setkali jste se někdy s problémy, které „obnova do továru“ nedokázala vyřešit?

Hlasovačka z minulého týdne

Před týdnem jsme se v rámci Víkendové hlasovačky a diskuze ptali, jaké provedení předního foťáku se vám líbí. Do ankety se nakonec zapojilo 71 respondentů, což je, nutno uznat, poněkud slabší účast, než bývá zvykem.

Jaké provedení předního foťáku se vám nejvíc líbí?

Výsledky byly pro nás poměrně překvapivé – vcelku jednoznačným vítězem se se 31 % stal „průstřel“ obrazovky. 23 % se nejvíce líbí vysouvací foťák z horní hrany a 17 % hlasovalo pro kapkovitý výřez. Naopak nejméně hlasů, konkrétně čistou nulu, si odnesl klasický výřez.