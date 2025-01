Přestala vám ve Wordu fungovat klávesová zkratka Ctrl+B pro tučné písmo? Víme, jak ji vrátit zpět

Klávesová zkratka Ctrl-B se běžně používá pro tučné písmo. Je to nepsaný standard. B je odvozeno od anglického bold (tlustý, silný). Naproti tomu klávesová zkratka Ctrl-N vyvolává nový soubor nebo obecně něco nového. Písmeno N je v tomto případě odvozeno od slovíčka new (nový). Některým uživatelům MS Office se ale klávesová zkratka Ctrl-N přiřadila k tučnému písmu. Naštěstí to jde opravit.

Proč se to děje, není úplně jasné. Ale jde o klávesovou zkratku, jako je každá jiná. A klávesové zkratky jsou měnit. Jak tedy docílit běžného chování?

Spusťte Word a otevřete nový prázdný soubor. Ověřte, že se vás popsaný problém týka. Najeďte kurzorem myši na pásu karet na tlačítko tučného písma a chvíli počkejte. Zobrazí se přiřazená klávesová zkratka. Pokud uvidíte Ctrl-B, nemusíte nic řešit. Pokud se ale zobrazí Ctrl-N, můžete se s tím buď smířit nebo to opravit.

Nastavení klávesové zkratky

Klikněte na nabídku Soubor a úplně dole na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém kliknete na Přizpůsobit pás karet. V dalším okně vyberete tlačítko Vlastní. Najdete ho pod seznamem Oblíbené příkazy.

Nyní se zobrazí seznam příkazů. V levém seznamu sjeďte kus dolů na položku Všechny příkazy. Klikněte na ni a v pravém najděte příkaz Tučné.

Zobrazí se aktuální přiřazené klávesové zkratky. Jednoduše zrušíte ty, které nechcete a nastavíte nové. Pohlídejte si, abyste změny uložili do šablony Normal.dotm. Jinak by se změna projevila pouze v aktuálním dokumentu.

Zbláznily se vám také klávesové zkratky?

Zdroj: Microsoft