Návod: Jak jednoduše změnit operátora díky novému zákonu z roku 2020

První dubnový den roku 2020 vešel v platnost nový zákon, který po letech neměnného stavu velmi zjednodušil život zákazníkům tuzemských mobilních operátorů. Jeho primárním účelem je snadnější odchod od jednoho poskytovatele k jinému. A to nejen rychleji, ale i bez zbytečné administrativní či finanční zátěže. V podstatě téměř bezplatně. My vám v tomto článku přinášíme návod, jak změnit operátora v rámci nového zákona z roku 2020. A kromě něj také rekapitulaci práv a povinností zákazníků i operátorů. Zmíněným zákazníkem přitom může být běžný spotřebitel i podnikající fyzická osoba.

Jak lze změnit operátora díky novému zákonu z roku 2020

Kam jít?

V rámci nového zákona funguje princip One-Stop-Shop. Z angličtiny se to dá volně přeložit jako vyřízení na jednom místě. Tím místem je v tomto případě pobočka operátora, ke kterému přecházíte. On má pravomoc s vámi celý převod provést.

Co s sebou?

Můžete zapomenout na písemné výpovědi od smlouvy či jiné předem připravené dokumenty. Na pobočce vám bude stačit občanský průkaz a ověřovací kód účastníka. Ten najdete jednoduše v aplikaci či na webu u stávajícího operátora pod vaším účtem. Případně prostě zavoláte na infolinku a tam si jej vyžádáte. Pro pořádek uvádíme: T-Mobile – 800 73 73 73, O2 – 800 02 02 02 a Vodafone – *77 (případně 800 77 00 77 z čísel jiných oeprátorů).

Tip: Zkuste smlouvat Aniž byste se museli nutně cítit jako na tržišti v arabské zemi, zkuste se stávajícím operátorem trochu smlouvat. Případně se mu alespoň po telefonu zmiňte (třeba při zjišťování ověřovacího kódu), že chcete odcházet. Velmi pravděpodobně vám nabídne zvýhodněné podmínky. Pokud v daný moment nemáte vyloženě averzi vůči dané značce a jde vám o nejlepší nabídku, nakonec možná u daného operátora zůstanete. PS: 1. ledna 2021 by se měl podle zákona spustit nový srovnávač tarifů.

Jak rychle to bude?

Dřívější přechod mezi operáty se mohl pěkně protáhnout. Teď by mělo být garantováno, že i s oblíbeným číslem budete převedení do dvou dnů. V noci na domluvený den se deaktivuje stará SIM karta a brzy ráno (typicky v 6 hodin) je možné do sítě přihlásit novou.

Týkají se mě nějaké pokuty?

Ne, jestliže smlouva se stávajícím operátorem běžela alespoň tři měsíce. Pokud odcházíte po kratší době, zaplatíte 5 % zbývající částky do konce smlouvy. I tato hranice je novinkou, bývalo to 20 %. Šušká se, že možná časem operátoři upustí od tohoto doplatku úplně. Jinak je pochopitelně potřeba počítat s tím, že můžete být povinni doplatit věci, které se k tarifu vázaly a byly se slevou. Třeba telefon nebo modem.

Platí nové podmínky i pro staré smlouvy?

Ano, zákon pokrývá i starší smlouvy, které byly uzavřeny před 1. dubnem 2020. Jde o jedno z největších pozitiv celého zákona. Pokud máte dávno uzavřenou nevýhodnou smlouvu u operátora, případně od něj chcete roky odejít z jiného důvodu, teď je to velmi snadné.

Na co kromě samotného přenosu mám ještě právo?

Jestli používáte předplacenou kartu, máte právo do třiceti dní požádat o přepsání kreditu k novému operátorovi.

Pozor na pár chytáků I když jsou nyní operátoři pod bedlivým dozorem ČTÚ, může pochopitelně docházet k úmyslným či neúmyslným porušením zákona. Určitě si dejte záležet, aby bylo vše řádně splněno. Najdou se ale i věci, které jsou v mezích nového zákona operátorům dovoleny. I kdy to asi původně málokdo čekal. Například u navrácení zbylého kreditu si celkem rychle naši operátoři začali účtovat poplatek za jeho přesun. U T-Mobile je to 120 Kč, Vodafone 150 Kč a u O2 dokonce 199 Kč.

Nový zákon tedy zákazníkům umožňuje vyřídit několik administrativních věcí mnohem jednodušeji a eliminuje několik starých pokut. Autoři nápadu a jeho podporovatelé si od novinky navíc slibují, že by mohla teoreticky způsobit i snížení cen. Třeba v případě, kdy by se firmy o zákazníky trochu více “tahaly”. Už nyní je to v komunikaci firem vidět. Jak se možnost změnit operátora v dubnu 2020 objevila, společnosti využívají této skutečnosti k nalákání nových zákazníků. Současně si pochopitelně chtějí udržet ty stávající. I když není nový zákon pro mnoho lidí tak významný jako například příchod čtvrtého operátora s vidinou plošného snížení cen, možná nakonec pomůže i tento. Trochu nad rámec očekávání. Zatím není platný ani dva měsíce, takže je předčasné dělat závěry, ale trend se zdá být pro zákazníky pozitivní. Zajímá vás, jak si podle průzkumů čeští operátoři stojí? Mrkněte se na statistiky ČTÚ.

Měnili jste už od 1. dubna operátora? Jak to šlo?