Text z fotky zkopírujete brzy i přes Výstřižky ve Windows

Novou funkci testují uživatelé v rámci Windows Insiders

Zajímavý potenciál má propojení Výstřižků s aplikací Phone Link

Technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) se během posledních let posunula o pořádný kus dopředu. Extrakce textu z fotek a obrázků pracuje spolehlivě, podporuje celou řadu jazyků a poradí si dokonce i s psaným textem. Zkopírovat text z fotky už zkrátka není neřešitelný problém, ale banalita, se kterou si poradíte během dvou, tří kliknutí na mobilu.

Jak dostat text z fotky? Možností je spousta

Aplikací, které tuto funkci nabízejí, je celý řada. Google Lens, Microsoft Lens, CamScanner, Poznámky od Applu (nástroj Živý text) a další přibývají. Brzy dostane OCR do vínku i aplikace Výstřižky pro Windows, která primárně slouží k pořizování a rychlé úpravě snímků obrazovky.

V panelu nástrojů se objeví nová ikonka funkce Text Actions. Po kliknutí na ní se v obrázku zvýrazní veškerý text, se kterým lze pracovat. Označený text můžete buďto zkopírovat nebo cenzurovat. Citlivé údaje na ofocených dokumentech není třeba ručně rozmazávat, stačí je označit a aplikace Výstřižky je začerní.

Z fotoalba v mobilu rovnou do PC

Zajímavý potenciál má novinka především při propojení mobilu a počítače pomocí nástroje Phone Link rovněž od Microsoftu. Skenování dokumentů pomocí mobilu se výrazně zrychlí. Stačí vyfotit telefonem a během pár sekund můžete s dokumentem pracovat na počítači.

Nově bude Phone Link ve Windows na nové fotky pořízené mobilem upozorňovat pomocí notifikace, čímž se celý proces ještě zrychlí:

Vyfotíte dokument pomocí mobilu; Na počítači se díky nástroji Phone Link objeví notifikace; Kliknutím na notifikaci otevřete fotku v nástroji Výstřižky; Zde pomocí funkce Text Actions označíte text a zkopírujete do Wordu apod.

Novinky v aplikacích Výstřižky a Phone Link se zatím nacházejí ve stádiu testování. To znamená, že jsou k dispozici jen uživatelům, kteří se přihlásili do programu Windows Insiders. Časem by se ale měly dostat i do ostrých verzí programů ve Windows.

Jaký nástroj pro OCR používáte vy?

Zdroj: Windows Blogs