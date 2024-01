Jak dostat občanský průkaz do mobilu?

Digitální a informační agentura (DIA) a Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) během uplynulého víkendu spustily velmi očekávaný mobilní nástroj eDoklady. Jde o aplikaci, která umožňuje obyvatelům ČR uložit do chytrého telefonu digitální podobu dokladů. Ačkoli by do budoucna měly přibýt další dokumenty, v tuto chvíli je možné do mobilu dostat zatím jen občanský průkaz. Chcete si občanku do telefonu uložit? Přinášíme návod…

eDoklady aneb (zatím jen) občanský průkaz v mobilu

Pokud již máte založenou a dostupnou Identitu občana (a nejsou zrovna žádné technické potíže), registrace do aplikace by měla být opravdu velmi jednoduchá. Z mé zkušenosti můžu říct, že proces v prvních minutách od uvedení eDokladů trval jen pár sekund. Pro fanoušky moderních technologií a chytrých telefonů by měl být tento proces jen procházkou růžovým sadem. Stačí ale nesplnit jednu z podmínek a už se můžete zaseknout. Jaké to jsou?

Podmínka první: Vhodný smartphone

Aplikace eDoklady vyžaduje dostatečně aktuální chytrý mobilní telefon, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a co nejplynulejší chod. Mezi požadavky jsou tak Android minimálně od verze 10 nebo iOS od verze 15. Na telefony se staršími systémy se aplikace odmítne nainstalovat. V tuto chvíli jsou eDoklady oficiálně dostupné na Google Play i v App Store, nicméně měly by zamířit i do dalších alternativních „obchodů“ s Android aplikacemi.

Podmínka druhá: Identita občana

Jestliže zatím Identitou občana nedisponujete, existuje hned několik způsobů, jak se k ní dostat. Ke všem se můžete dostat rovnou z aplikace po stisknutí tlačítka Registrovat. Pokud již využíváte službu, která s Identitou občana sdílí potřebné údaje, můžete přistoupit k přihlášení. V opačném případě vás čeká trochu delší cesta.

Možnost přihlášení v aplikaci eDoklady

Níže uvedené položky představují všechny možnosti, které aplikace nabízí pro přihlášení.

Státní prostředky Mobilní klíč eGovernmentu eObčanka (neplést s eDoklady) NIA ID IIG (International ID Gateway)

Bankovní identita Air Bank Banka CREDITAS Česká spořitelna ČSOB ČSOB – rychlý přístup Fio banka Komerční banka mBank MONETA Money Bank Raiffeisenbank UniCredit Bank

MojeID a I.CA identita I.CA identita s kartou Starcos MojeID MojeID – úroveň „vysoká“ (s FIDO L2 klíčem)



Podmínka tři: Zabezpečení telefonu

Jelikož občanský průkaz patří mezi velmi citlivé dokumenty a celá aplikace eDoklady velmi striktně myslí na soukromí (přečtěte si, jak probíhá předání jen těch nejnutnějších údajů), je logické, že by měl být mobil dobře chráněný. Aplikace tak vyžaduje minimálně nastavení PINu (alespoň čtyřmístného, ale raději šestimístného), případně umožňuje i odemykání pomoc biometriky (otisk prstu či 3D sken obličeje). Bez základního zabezpečení se nezaregistrujete.

Podmínka čtyři: Povolený fotoaparát a Bluetooth

Aplikace eDoklady provádí ověřování dokladů skrze načítání QR kódů a přenášení dat prostřednictvím technologie Bluetooth. Z toho důvodu požaduje obě tyto funkce v telefonu povolit.

Hotovo? Můžete (se) směle ověřovat

Po úspěšné registraci máte v aplikaci možnost zobrazit digitální podobu vlastního občanského průkazu (připomínáme, že cizí do ní nahrát nejde, zatím ani dětský) a prokazovat se jím pomocí QR kódu. Navíc ale můžete také ověřovat občanky jiných lidí. Stačí projít rychlou registrací do databáze ověřovatelů a máte možnost načítat cizí doklady i jako obyčejný uživatel. Nicméně pokud máte firmu nebo podnikáte, měli byste se zaregistrovat mezi ověřovatele pomocí datové schránky.

Podařilo se vám přidat občanku do mobilu?

Zdroj: Vlastní