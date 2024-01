Zkusili jsme nové eDoklady. Jak funguje občanka v mobilu?

Aplikace eDoklady je již dostupná ke stažení minimálně na Google Play

Ještě před ostrým spuštěním jsme dostali příležitost ji otestovat

Zatím je v ní dostupný občanský průkaz

Aktualizace: Aplikace byla na Google Play uvolněna o několik hodin dříve. Níže najdete odkaz ke stažení.

Aplikace eDoklady, která umožní do chytrého mobilního telefonu nahrát osobní identifikační dokumenty jako je například občanský průkaz, má těsně před oficiálním vydáním. Na Google Play i v App Store by se měla volně ke stažení objevit 20. ledna, tedy během několika málo hodin. Využili jsme možnosti vyzkoušet tento moderní digitální nástroj z dílny státu o několik dní dříve v redakčním mobilu a přinášíme první pohled na to, jak takzvaná „občanka v mobilu“ funguje. A co by případně měla umět a nabídnout v budoucnu.

eDoklady jsou konečně tady

Dlouho očekávaná aplikace, která nakonec po zvážení několika variant dostala jméno eDoklady, by měla českou veřejnost – tedy tu část, která se dobrovolně zapojí – posunout blíže k ideálům digitální komunikace. A to nejen při kontaktu se státní správou, úřady, institucemi či policií, ale třeba i s hospodským, pořadatelem akce nebo prodavačkou v trafice. Jen to všechno nebude hned, poněvadž existuje téměř roční plán postupného povinného zavádění.

V první fázi občanka

Jak bylo zmíněno, aplikace eDoklady je/bude bezplatně oficiálně ke stažení z obou obchodů pro Android i iOS. Rovnou raději zmíním, že její používání na straně občanů je naprosto dobrovolné a případné nahrání dokladů do telefonu rovněž automaticky neznamená, že například občanský průkaz nemůžete dále používat i v podobě plastové kartičky. Jde jen o novou možnost pro fanoušky digitalizace. Dokumenty v eDokladech jsou přitom nejen lépe „po ruce“, ale výhodou je také to, že ne každý ověřovatel musí nutně vidět všechny jeho části. Posiluje se tím soukromí.

Občan x Ověřovatel Aplikace eDoklady rozlišuje dva základní profily. Tím primárním, který bude využíván častěji, je Občan. Tedy majitel platného občanského průkazu či jiného dokladu s digitální kopií v aplikaci. Musí jít o občana ČR. Ověřovatelem může být kdokoli, kdo se zaregistruje a má zájem načítat data z mobilů jiných osob. Státní instituce jsou (či v budoucnu povinně budou) zařazeny mezi Ověřovatele automaticky. Stejně tak se jím ale již nyní může stát třeba hospodský nebo knihovnice.

„Postupné propojování systémů začalo nejdůležitějším dokladem – občankou. Od 20. ledna bude ke stažení mobilní aplikace eDoklady a od té chvíle ji můžete používat. V budoucnu plánujeme přidávat další doklady. Ověřovatelé budou mít webové části k dispozici od 18. ledna. Od 20. ledna 2024 budou občané moci eDoklady používat při komunikaci s ústředními správními úřady, především ministerstvy. Další ověřovatelé budou moci přijímat eDoklady dříve, než jim to stanoví zákon,“ vysvětluje oficiální web, kde je k nalezení i časová osa s plánovaným zaváděním.

Co tedy aplikace umí, obsahuje a požaduje?

Po vstupu na uvítací obrazovku je nutná registrace. V roli Občan se dá propojení s požadovanou Identitou občana provést skrze celou řadu uznávaných identit od těch státních po bankovní. K dispozici je také login přes Mobilní klíč eGovernmentu, což je absolutně nejrychlejší možnost registrace i dalšího přihlašování. Nastavit se dá i biometrické přihlášení a vždy je v záloze i PIN. Nový Ověřovatel z řad podnikatelů či firem musí využít přístup ke své datové schránce. Státní úřady přistupují skrze identifikátory JIP/KAAS. Doklady cizích lidí ale může běžně číst i profil Občana.

Mobilní klíč eGovernmentu Ministerstvo vnitra

Na straně profilu Občana celý systém předpokládá, že má osoba platný občanský průkaz. Pokud tomu tak je, po registraci se doklad okamžitě v aplikaci objeví. Na hlavní obrazovce pouze s číslem dokladu (opět jsme u soukromí, ke kterému se ještě znovu dostaneme), k dalším údajům se dá dostat po klepnutí na vizuál kartičky. Na tuto kartu však nemusíte nikoho pouštět. Čtení údajů totiž probíhá jinak a pouhé ukazování písmenek či fotky na displeji by bylo nejen neefektivní, ale také předmětem možných podvodů.

Jaké zařízení je potřeba? Na straně Občana mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS, vybavený funkcí Bluetooth a ideálně i biometrickým zabezpečením (otisk prstu, snímek obličeje). Na straně Ověřovatele může jít taktéž o telefon, případně i o počítač či tablet se spuštěnou webovou verzí čtečky. V případě mobilních zařízení se důrazně nedoporučují ta, která prošla rootováním či jailbreakem.

Uživatel aplikace eDoklady, ve které je například občanský průkaz úspěšně nahrán, může předání údajů provést dvěma způsoby. Buď Občan na displeji zobrazí QR kód, který pak Ověřovatel načte na svém zařízení (host ukáže mobil barmanovi s mobilem), nebo Občan načítá QR kód, který je umístěn v místě ověření (návštěvník úřadu naskenuje kód u okýnka). V jednom i druhém případě dojde k předání stejných údajů. A tady to začíná být zajímavé…

Z pohledu zabezpečení dat a ochrany soukromí je důležité, jaké údaje a jakým způsobem Občan Ověřovateli předává. Sadu či sady údajů, které chce Ověřovatel načítat a případně i uchovávat, si v administraci stanovuje sám. Je pak na zvážení Občana, zda s takovým předáním souhlasí. Při načítání kódu je Občan o sadě požadovaných údajů informován v aplikaci a měl by sám vyhodnotit, zda je to v pořádku. Nedává například smysl, aby prodavačka v trafice při prodeji alkoholu chtěla kromě fotografie (jediný povinný identifikátor) a potvrzení plnoletosti také kompletní rodné číslo, jméno nebo bydliště.

„Ve vaší aplikaci se vždy objeví identifikace ověřovatele a údaje, které požaduje. Pokud je mezi nimi údaj, který ověřovateli nechcete předat, tak přenos údajů zamítněte. Ověřovatel bude mít možnost vyžádat si vaše údaje znovu, ale bez toho údaje, který mu nechcete předat. Například při koupi zboží určeného výhradně dospělým osobám postačí předat ověřovateli pouze údaj o vašem věku,“ radí oficiální web, odkud pochází i následující seznam výhod.

Výhody aplikace eDoklady

Kopírování údajů: V mobilní aplikaci eDoklady máte bezpečně uloženy všechny údaje z občanského průkazu. Tyto údaje můžete snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, například při vyplnění adresy v e-shopech, nebo když potřebujete číslo občanky při rezervaci letenek, při uzavírání smluv nebo zřizování různých služeb. Při vyplňování papírových formulářů nemusíte hledat občanský průkaz. Stačí otevřít aplikaci v mobilu a údaje opsat.

V mobilní aplikaci eDoklady máte bezpečně uloženy všechny údaje z občanského průkazu. Tyto údaje můžete snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, například při vyplnění adresy v e-shopech, nebo když potřebujete číslo občanky při rezervaci letenek, při uzavírání smluv nebo zřizování různých služeb. Při vyplňování papírových formulářů nemusíte hledat občanský průkaz. Stačí otevřít aplikaci v mobilu a údaje opsat. Prokazování totožnosti: S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu.

S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu. Nezfalšovatelnost: Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat.

Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat. Ochrana soukromí: Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat.

Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat. Zabezpečení dat v případě ztráty nebo odcizení: Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna biometrií nebo PINem a na dálku můžete aplikaci eDoklady odpojit v Portálu občana a tím ještě zvýšit zabezpečení dat.

Myslelo se i na to, aby se data netoulala jen tak. V případě ověřování mezi dvěma mobily probíhá předání údajů pouze mezi zařízeními bez nutnosti připojení na internet. K síti musí být připojeny jen počítače, na kterých poběží webová verze ověřování. To se nyní týká například úřadů. Na straně uživatele mobilní aplikace nicméně platí, že údaje jsou vždy uloženy jen v mobilu. A to platí i o historii prokazování. Ani stát neuvidí, kdy a komu jste se přes eDoklady prokazovali.

Jsou eDoklady a eObčanka to samé? Ne, jde o dva odlišné projekty. eDoklady jsou mobilní aplikací, které slouží k prokazování se při fyzické kontrole. eObčanka je součástí občanského průkazu a slouží k přihlašování k online službám.

Co jde, nejde, půjde a nepůjde?

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a Digitální a informační agentura (DIA) při vývoji kalkulují kupříkladu s tím, že jednou přijde podobné řešení v rámci celé EU. Proto jsou české eDoklady připraveny na začlenění do evropského projektu eWallet. Od roku 2025 bude možné používat aplikaci například i na našich ambasádách v zahraničí nebo ve volebních místnostech.

Počítá se i s postupným přidáváním dalších dokladů, ačkoli zatím nebyly žádné konkrétní jmenovány. Naopak není možné například uložit doklad blízké osoby a aplikaci nemohou využít ani cizinci. V rámci aplikace je možné se mezi profily Občana a Ověřovatele snadno přepínat v menu. Dá se zde také zrušit registrace konkrétního zařízení, pokud třeba máte nový mobil. Stejně tak je možné deaktivovat propadnutý či ztracený doklad. K fungování aplikace eDoklady samozřejmě je a bude velká spousta otázek. Snad na všechny odpovídá přehledná sekce s nejčastějšími dotazy.

První dojmy

Aplikace je přehledná, intuitivní a snad i spolehlivě napojená na všechny potřebné systémy. S jejím použitím by neměl mít problém ani člověk, který jinak není úplně kamarád s chytrým telefonem. Otázkou naopak je, jak obstojí u velkých fanoušků digitalizace, kteří od ní očekávají velké věci. Budou muset překousnout, že je nyní obsahem pouze občanský průkaz, který se dá navíc ukazovat jen na omezeném množství míst. Chce to trpělivost a dát agenturám čas.

Testovací verzi, kterou jsem měl na pár dní k dispozici, také trápily celkem dlouhé prodlevy (5-10 sekund) při startování, zobrazování QR kódu nebo spouštění fotoaparátu. Na úřadě či v hospodě to nebude problém, ale třeba při nákupu v obchodě nebo vstupu do hudebního klubu by bylo každé takové zdržení nepříjemné, pokud si dotyčný nepřipraví kód předem. Doufejme, že ostrá verze bude plynulejší.

Přehled míst, kde lze eDoklady použít

Subjekty, pro které je stanovena povinnost přijímat eDoklady, mají stanovený následující časový harmonogram. Současně ale platí, že mohou začít prokazování skrze aplikaci akceptovat dobrovolně i dříve.

Od 20. 1. 2024 Ústřední správní úřady, tzn. všechna ministerstva a další orgány Kromě ministerstev (vyjma zastupitelských úřadů) i: Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Úřad průmyslového vlastnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Správa státních hmotných rezerv Státní úřad pro jadernou bezpečnost Národní bezpečnostní úřad Energetický regulační úřad Úřad vlády České republiky Český telekomunikační úřad Úřad pro ochranu osobních údajů Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Národní sportovní agentura Digitální a informační agentura

Od 1. 7. 2024 Další státní orgány jako například: policie, soudy finanční úřady úřady práce ČSSZ živnostenské úřady katastrální úřady matriční úřady kraje obce s rozšířenou působností

Od 1. 1. 2025 Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby Orgány veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například: okrskové volební komise školy, vysoké školy zdravotní pojišťovny banky notáři, exekutoři obce I. a II. stupně obecní policie obcí I. a II. stupně pošta zastupitelské úřady



