Portál občana se spouští jako mobilní aplikace

Rozhraní je lépe přizpůsobené displeji vašeho telefonu

Poskytuje snadný přístup k datovkám a zasílání upozornění

Digitální a informační agentura (DIA) si uvědomila, že lidé už mnohdy nemají ani důvod zapínat počítač a řadu úkonů mnohem raději vykonají přes svůj chytrý telefon, který mají neustále při sobě a mohou se do něj dostat během okamžiku. Portál občana se proto nyní spouští jako samostatná mobilní aplikace, aktuálně je k dispozici v App Store pro zařízení s iOS, přičemž do čtvrtka by se měla objevit také v obchodě Google Play.

Aplikace Portál občana má zahrnovat vše, co webová verze. Kromě jednoduchého přístupu k datovým schránkám – systém se svým rozhraním údajně podobá e-mailovému klientu – je prostřednictvím ní uživatelům dovoleno nahlížet do registrů nebo sledovat stav svých dokladů. Podle Novinek je v appce také možné získat dokumenty jako potvrzení o studiu, výpis z rejstříku trestů či registru vozidel. Přihlašování pak probíhá stejně jako do webové verze, tedy pomocí bankovní identity, služby Moje ID nebo klíčem eGovernmentu.

„Stačí se přihlásit poprvé a potom si vás aplikace pamatuje a přihlašujete se pouze biometrií nebo pinem,“ prohlásil podle deníku iRozhlas šéf DIA Martin Mesršmíd.

Proč by někdo měl využívat Portál občana jako aplikaci na mobilu, když existuje webová verze se stejnými schopnostmi? Když pomineme onen rychlejší přístup ke všemu důležitému, klíčovou předností aplikace je schopnost zasílat oznámení – podobně běžné komunikační služby typu WhatsApp. Upozornění obdržíte nejen když vám dorazí datová zpráva, ale například i v případě blížícího se konce platnosti dokladů.

V popisu na App Store stojí:

Mobilní aplikace Portál občana poskytuje přístup k online službám státu. Přijímejte, posílejte a zdarma si archivujte datové zprávy, nastavte si upozornění na platnost dokladů, stáhněte si zdarma výpis z rejstříku trestů, nebo si zkontrolujte bodové konto řidiče.

Jak Novinkám sdělila mluvčí DIA Anna-Marie Lichtenbergová, funkčnost aplikace je garantována od čtvrtka, kdy bude rovněž oficiálně představená veřejnosti. V obchodech s aplikacemi lze momentálně najít také aplikaci Gov.cz, která bude do měsíce odstraněna. Jejím uživatelům se má podle Lichtenbergové zobrazit hláška, že je appka zastaralá. Na rozdíl od mobilního Portálu občana šlo v podstatě jen o odkaz na web, nová appka by tedy ve finále měla zajistit větší uživatelské pohodlí.

Po spuštění aplikace eDoklady se letos jedná o další významný krok státu vstříc dlouho omílané digitalizaci.

