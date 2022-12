Peněženka Google začíná ukládat i řidičáky a další doklady

Když Google na své květnové konferenci I/O představil (staro)novou aplikaci Peněženka, slíbil, že bude tato digitální “šrajtofle” schopná pojmout kromě platebních karet například i věrnostní karty, letenky, vstupenky a v neposlední řadě i řidičské průkazy či jiné identifikační dokumenty. V Česku zatím fungují jen první dvě zmíněné věci, nicméně i v USA se zbytek zavádí postupně. Teď v zámoří dochází k velkému kroku a Peněženka začne ukládat právě i řidičáky a další doklady.

O přidané funkci Peněženky informuje seznam změn v nejnovější verzi balíku Google Play System. V popisu stojí, že se v rámci beta verze otevírá možnost ukládat ID dokumenty do mobilu v několika státech USA, ačkoli nebyly přesně vyjmenovány. I když je testování zatím takto omezené, jde o dobrý signál, že se služba rozvíjí dle plánu. Google slíbil, že doklady půjdou do Peněženky nahrávat do konce roku.

K dalším změnám, které aktualizovaný balík přináší, patří například nové možnosti nastavení pro castování neboli vysílání médií z mobilu nebo rychlejší vyhledávání kontaktů ve službě Sdílení nablízko.

Co máte nyní nahrané v aplikaci Peněženka?

Zdroj: XDA