Na konferenci Google I/O se americká firma mimo jiné soustředila také na placení obecně a představila například možnost nechat si vytvořit virtuální platební kartu pro bezpečnější placení na internetu. Zároveň ale promluvila o něčem mnohem komplexnějším a to nové aplikaci Google Wallet, která do budoucna nahradí stávající Google Pay.

Google Wallet možná nahradí vaší peněženku

Google Wallet má do budoucna nahradit klasické fyzické peněženky, takže si do ní budete moci uložit vše, co máte ukryté ve vaší kožené šrajtofli od jízdenek přes letenky, věrnostní karty, záznamy o očkování až po řidičák či občanku. Poslední dva zmíněné příklady ale silně závisí na tom, kde se zrovna nacházíte. Zmínit dále můžeme klíče od hotelového pokoje nebo automobilu, což se ale týká pouze nových vozidel. Přímo na konferenci bylo zmíněno BMW. V podstatě jde tedy o podobné řešení, které nabízí Apple v podobě své Apple Wallet.

Phone, keys… Google Wallet | Google

Co se ochrany soukromí týče, americká firma se ohnala funkcí Najdi moje zařízení, díky čemuž snadno odstraníte ze ztraceného zařízení všechna důležitá data včetně všech průkazů a platebních karet, které si do Google Wallet uložíte. Aplikace má být dostupná ve více než 40 zemích včetně České republiky a zamíří také do systému Wear OS.

Zdroj: Google I/O