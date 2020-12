Dostalo vaše dítě telefon? Těchto sedm věcí byste měli mít vyřešených

Přinesl i ve vaší domácnosti dítěti Ježíšek mobilní telefon? Rozhodně nebude patřit k výjimkám. Podle nás už v dnešní době mobil stojí na úrovni horského kola a ponožek a je klasikou vánočních dárků. Velmi často jej přitom dostávají právě děti. Jestli je to dobře a v jakém věku potomka by k tomu mělo dojít, to jsme probírali celkem nedávno. Když už k tomu ale dojde, měli bychom mít na paměti několik základních věcí, kterých je dobré se držet. Kvůli kontrole, bezpečnosti i předcházení nepříjemných překvapení. Přinášíme 7 vybraných tipů, jak nastavit telefon pro dítě.

Jak nastavit telefon pro dítě – 7 tipů

Klidně se může stát, že vás vaše dítě při konfiguraci telefonu strčí do kapsy a přechytračí. Nenechte se vyvést z míry, je to dneska vlastně úplně normální. Děti s těmito technologiemi vyrůstají a velmi rychle se učí. Často i mimo domov, kde o tom nevíte. Následující tipy berte jako základy, které mohou znít banálně vám i vašemu potomkovi, ale nakonec se můžou ukázat jako zásadní.

1) Dejte mobil do továrního nastavení

Zhruba polovina telefonů, které o Vánocích skončí v rukou dětí, nejsou úplně nové přístroje. Jde o mobily, které už někdo používal. Z toho důvodu je velmi pravděpodobné, že se v nich nachází nejen nějaký starší systém (to vůbec nemusí vadit), ale také různá data jako pozůstatek po předchozím majiteli. Může jít o téměř neviditelné a nepřekážející soubory z různých aplikací, ale také o e-maily, fotografie nebo zprávy. Rozhodně je dobré před předáním uvést telefon do továrního nastavení. Tuto možnost není obtížné najít a trvá jen chvilku.

2) Nastavte společně PINy a další hesla

Zabezpečení mobilu se dnes dá srovnat se zamykáním počítače, ukrytím deníčku i ochranou peněženky či celého domu. Nastavení jednotlivých přístupů k SIM, za zámek obrazovky, do různých služeb nebo aplikací v žádném případě nepodceňte. Spoustu údajů byste si přitom měli pamatovat nebo poznamenat právě vy. Děti je mohou zapomenout.

5 tipů na zajímavé zboží z Číny #287: Herní sluchátka Blitzwolf BW-GH2 čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

3) Uložte do kontaktů důležitá čísla

Policie, hasiči, sanitka, stodvanáctka… znáte to. V některých případech už jsou tato čísla v mobilu přítomna, ale klidně běžte i za hranici těch základních. Máma a táta by měli být ideálně na nějaké zrychlené či nouzové předvolbě. Případně mezi oblíbenými, kteří se zobrazují na začátku kontakt listu. Zkuste spojení s vybranými lidmi a případně i důležitými institucemi dítěti usnadnit.

4) Nastavte domácí WiFi a limit pro datové přenosy

“Domov je tam, kde se wifina připojuje automaticky,” praví jedno moderní pořekadlo. Dnes už vás k připojení na domácí internetovou síť vyzve i samotný telefon, ale i tak je dobré na to myslet. Třeba pro případ, kdy dítě z krabičky vytahuje telefon s nachystanou SIM kartou. To by pak používání nového mobilu rovnou začalo spotřebováváním mobilních dat, což je doma zbytečné. Když je řeč o datech, určitě se podívejte po možnosti nastavit jejich limit. Děti většinou nemají zábrany, internet považují za životní minimum a nechápou princip případných limitů. Vyhněte se nepříjemné faktuře.

5) V Obchodě Play zapněte ověřování pro nákupy

V nastavení oficiálního obchodu s aplikacemi existuje zaškrtávací políčko, kterým u konkrétního účtu vynutíte zadávat heslo pokaždé, když se mají utratit nějaké peníze. A to jak za celou aplikaci, tak i v ní v podobě mikrotransakcí. Bez tohoto základního flitru by touha po blýskavých zlaťácích do nějaké hry mohla zase skončit nemilou útratou. Dítě ani nemusí poznat, že mu před očima vlastně proběhly reálné peníze.

6) Zapněte si rodičovskou kontrolu

Ano, pokud jste si doteď říkali, že lze některé výše uvedené body řešit jednodušeji, máte pravdu. Dnes už jsou k dispozici speciální nástroje pro rodičovskou kontrolu, se kterými můžete mít perfektní dohled nad tím, co se v mobilu dítěte děje a jak je využíván. Mezi nejlepší a nejjednodušší možnost patří Google Family Link. Hlídá velké množství operací s mobilním telefonem a řeší praktická nastavení od doby používání až právě po zákaz nákupů v aplikacích.

Google Family Link for parents Google LLC

7) Nastavte správně i dítě

Poslední bod je v opačném gardu, ale bez něj se také neobejdete. Nebo byste ho alespoň neměli podcenit. O všech nástrahách používání samotného mobilu nebo i komunikaci na sociálních sítích byste měli své potomky informovat. Způsob je samozřejmě na vás, ale v některých případech to jde i velmi příjemně. Zkuste jim ukázat třeba Interland.

Máte další tipy, jak nastavit telefon pro dítě?