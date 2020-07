Ingrid Popovič, český Google

Během karantény jsme sledovali zvýšené využívání internetu u dětí, což se potenciálně může přelít i do období prázdnin. Rozhodli jsme se proto urychleně převést do češtiny hru Interland, která již několik let úspěšně funguje v zahraničí. Je to zábavná hra, která dokáže dětem nenásilnou formou vysvětlit, jak se chránit proti útokům a pohybovat se v anonymním prostředí internetu.