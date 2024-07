Google spustil síť Najdi moje zařízení pro hledání ztracených telefonů pomocí Android zařízení

Síť trpí problémy kvůli složitým nastavením a nízké penetraci aktivních zařízení

Uživatelé si stěžují na nefunkčnost, protože zařízení často nejsou detekována správně

Google oznámil vývoj nové sítě pro vyhledávání ztracených telefonů pod názvem Najdi moje zařízení. Síť slibuje vyhledání ztraceného telefonu prostřednictvím všech zařízení s Androidem, ne jen jedné konkrétní značky, jak to má Apple nebo Samsung. Zařízení lze najít i v případě, že je offline.

Spuštění sítě bylo odkládáno, protože se čekalo na podporu Apple při detekci nežádoucího sledování. Vypadalo to, že by obě sítě mohly sdílet data, ale nakonec zůstalo jen u oné detekce. Síť byla nakonec spuštěna nejprve v USA a Kanadě, vzápětí se začalo se spouštěním v Evropě. Všechno vypadalo skvěle, i když seznam sledovacích tagů podporovaných novou sítí není velký a žádný se nedá koupit přímo v Česku.

Najdi moje zařízení, Pixel 8a

Po dvou měsících od spuštění ale síť stále nefunguje, jak by měla. Na síti Reddit je dlouhé vlákno, kde si lidé stěžují, že sledování nefunguje. Zakládající příspěvek popisuje marnou snahu o sledování vybavení při stěhování napříč Kanadou. Do krabic umístil dva tagy, ale ani po 4 dnech nedostal žádnou aktualizaci. Jiný uživatel popisuje test, kdy vložil do obálky sledovací tag Chipolo a AirTag a poslal ji poštou do Londýna (píše, že bydlí 50 mil daleko). Zatímco AirTag reportoval celou cestu, Chipolo hlásí, že je stále v poštovní schránce.

Zdá se, jakoby tagy komunikovaly pouze s mobilem majitele, což by samozřejmě nedávalo smysl. Ve skutečnosti je příčina v tom, že Google dal uživatelům až příliš detailně na výběr, jak se má zařízení chovat. Zatímco u sítě Samsungu je nastavení zapnuto/vypnuto a můžete maximálně vynutit šifrování, u sítě Najdi moje zařízení jsou nastavení hned 4. Ke všemu jsou popisy jednotlivých možností dost zmatené. Výchozí nastavení je Se sítí pouze v oblastích s vysokým provozem. To znamená, že aby bylo vaše zařízení detekováno, musí být nahlášeno více jinými zařízeními. Nastavení Se sítí ve všech oblastech je přitom účinnější, protože stačí jediná detekce. Spolu s nízkou penetrací aktivních zařízení to vede k tomu, že zařízení nejsou detekována prakticky vůbec.

Sám jsem zkoušel vyhledávání telefonu offline. Mám dva telefony, Google Pixel 8a (GA05570-GB) a Samsung S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE). Na obou bylo aktivní nastavení Se sítí ve všech oblastech. Na Pixelu 8a jsem vypnul data a přejel přes celé Brno, přitom druhý telefon byl stále poblíž. Nedostal jsem žádnou informaci o změně polohy, dokud jsem data opět nezapnul a tedy se nenahlásil sám.

Jak najít ztracené zařízení pomocí Google

V současnosti je několik možností, i když Najdi moje zařízení nefunguje nejlépe. Pokud je samotné zařízení online, dokáže reportovat svoji vlastní polohu. Zvláště pokud máte v telefonu eSIM je komplikované znemožnění hlášení polohy. V případě, že zařízení někde pouze vytrousíte a nejedná se o sofistikovaného zloděje, je velká šance, že telefon najdete. Sám jsem takto našel telefon už 2x. Můžete buď spustit aplikaci Najdi moje zařízení nebo jít na adresu https://www.google.com/android/find/. Zobrazí se vám seznam vašich zařízení a vy jen vyberete to, které chcete najít.

Pokud vyhledáváte zařízení schopné interakce, zobrazí se na něm upozornění, že bylo vyhledáno. To pro případ, že by někdo chtěl tuto funkci zneužívat k tajnému sledování.

Google Find My Device Google LLC

Nalezení zařízení pomocí účtu Samsung

Další možností je pořídit si SmartTag od Samsungu. Ten ale funguje pouze pokud máte účet Samsung a bez zařízení Samsung není snadné ho používat. Ovšem detekce je velice dobrá, zde například moje auto zaparkované před kanceláří.

Aktuální stav

Pokud tedy uvažujete o zakoupení sledovacích tagů někde v zahraničí, prozatím to nemá smysl. Buď musí Google změnit nastavení a povolit detekci i v oblastech se slabým provozem jako výchozí nebo to všichni uživatelé budou muset povolit ručně. Do té doby budou fungovat pouze sítě Apple a Samsung.

Ztratili jste někdy telefon?

Zdroj: Reddit, vlastní