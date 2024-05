Google nedávno spustil novou síť pro vyhledávání zařízení. Nejnovější verze umí najít i zařízení, která jsou offline, pokud to tato zařízení podporují. Síť byla nejprve spuštěna v USA a Kanadě, ale nyní se bez větší propagace spustil test v Evropě.

Google rozjíždí síť Najdi moje zařízení postupně, aby mohl reagovat na případné chyby, které se mohou objevit. Ale také to znamená, že uživatelé mimo USA a Kanadu musí čekat ještě déle. Naštěstí se však zdá, že Google konečně začíná zavádět síť Najdi moje zařízení mimo Severní Ameriku. Spuštění sítě Najdi moje zařízení bylo odkládáno kvůli bezpečnosti, protože se čekalo na implementaci důležitých ochranných prvků proti nežádoucímu sledování společností Apple. Na síti X (dříve Twitter) se objevily příspěvky uživatelů z Japonska a Velké Británie, že mají k dispozici offline vyhledávání.

hey @MishaalRahman, looks like Find My Device is rolling out in the UK. just got this on my Pixel 8 pic.twitter.com/1wceUyX9tB

— will (@willza3) May 9, 2024