Jak nainstalovat prohlížeč Google Chrome do Android TV?

Asi se všichni shodneme na tom, že Android TV patří k těm nejlepším systémům pro televizory na trhu. Díky aplikacím jako je Plex, Kodi, Nvidia GeForce NOW, Netflix, HBO GO, YouTube a mnoha dalším se můžeme doma na gauči královsky bavit během několika vteřin. Mají však jednu nevýhodu, kterou nedokážeme pochopit. Jedná se přece o Android, operační systém od Googlu tak proč zde nemáme předinstalovaný Google Chrome? Nebo proč si jej alespoň nemůžeme stáhnout běžnou cestou na Google Play?

K naší smůle se zde nenachází ani další populární prohlížeče jako třeba Mozilla Firefox nebo Opera. Jediný prohlížeč, který stojí za zmínku je Puffin Browser, který je mezi lidmi používající Android TV poměrně oblíbený. Nám osobně však tento prohlížeč nevyhovuje. Naštěstí prohlížeče jako Chrome, Firefox nebo Opera jdou do Android TV poměrně jednoduše dostat (stejně jako další Android aplikace).

How to get Chrome TV Browser on Android Smart TV | Install any app not in Google Play Store on TV

Jak nainstalovat Google Chrome do Android TV?

Přes prohlížeč přímo v Android TV

Existuje hned několik metod, jak dostat apk. soubor Google Chrome do Android TV. Buď si jej můžete stáhnout přes nějaký prohlížeč (třeba zmiňovaný Puffin Browser) přímo do televize či Android TV boxu a následně soubor vyhledat přes nějaký prohlížeč souborů (třeba File Commander) a nainstalovat. Pokud nemáte aktivovaný režim pro vývojáře a aplikace vám nejde nainstalovat, musíte jej nejprve aktivovat. V záložce systém musíte 7x za sebou klepnout na pole build verze systému. Následně by se vám měla objevit hláška o tom, že je tento režim aktivovaný.

Přes USB

Jestliže vám přijde tento způsob zdlouhavý a nekomfortní, což plně chápeme, stačí použít USB flashdisk/externí disk. Jednoduše si stáhněte apk. soubor do počítače, přetáhněte jej na externí zařízení a zapojte do Android TV/boxu. Následně stačí stejně jako v prvním případě soubor vyhledat přes File Commander či jiný prohlížeč souborů a aplikaci nainstalovat.

Kde stáhnout apk. soubor Google Chrome?

Závěrem

Je klidně možné, že i po nainstalování neuvidíte aplikaci na vaší domovské obrazovce. Záleží na značce a konkrétním modelu vaší televize či Android TV boxu. Přes nabídku Nastavení si můžete zobrazit kompletní seznam nainstalovaných aplikací nebo můžete vyzkoušet oblíbený Sideload Launcher, který umožňuje rychlý přístup právě k sideload aplikacím, mezi něž patří i nainstalovaný Google Chrome. Je potřeba dodat, že Chrome je poměrně náročný prohlížeč a tak nemusí na některých starších či méně výkonných Android TV fungovat dobře. Navíc není uzpůsoben pro ovládání dálkovým ovladačem, takže pohodlnost ovládání také není bůhvíjaká. Na druhou stranu má ale své klasické přednosti, kvůli kterým jej máme nainstalovaný v našich telefonech a počítačích.

