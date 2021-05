Zamyšlení: jak dlouho může vydržet mobilní telefon?

Mobilní telefony se neustále posouvají, což obvykle znamená že i déle vydrží. A to se nebavíme pouze o vlajkových lodích. V dnešní době i telefony střední třídy za cenu okolo 6 000 Kč disponují slušným procesorem, fotoaparátem i baterií. Navíc už i u Androidu dostáváme několik let aktualizace systému a když ne nejnovější, tak alespoň bezpečnostní záplaty. V dnešním článku bychom se proto chtěli zamyslet nad tím, jak dlouho může vydržet mobilní telefon.

Dle dat z webu wearesosure lidé mění telefony každých 12-36 měsíců, což tedy odpovídá délce 1 až 3 let. Lidé prý obecně očekávají, že jim telefon vydrží 2-3 roky, což často ovlivňují i nabídky operátorů, kteří telefony dávají k tarifům v podobě splátek na podobnou dobu. Existuje tedy mnoho lidí, kteří si telefon kupují v těchto cyklech a nic víc neřeší. V USA si kupuje nový model své oblíbené značky pouze 2 % všech uživatelů, zatímco 44 % lidí si telefon koupí jakmile jim vyprší smlouva s operátorem.

Data z České republiky bohužel nemáme, ovšem zde bude situace dost podobná. Telefony v dnešní době ale mohou vydržet déle než dva roky, na tom se asi všichni shodneme. Pokud ale chceme, aby nám telefon dlouho sloužil, musíme o něj alespoň trochu pečovat. Existuje spousta uživatelů, kteří svůj mobil nemají v obalu, neaktualizují svůj software kdykoliv je to možné a vystavují jej do nevhodných podmínek jako například na přímé slunce. Všechny tyto aspekty ovlivňují, jak dlouho nám telefon vydrží.

Jaké hlavní aspekty ovlivňují koupi nového telefonu?

Výdrž baterie

Baterie je ať si to přiznáme nebo ne jednou z klíčových vlastností mobilního telefonu. V předešlém zamyšlení jsme se zabývali otázkou, proč je technologie baterií ve srovnání s ostatním hardwarem jako displej či čipset tak málo vyvinutá. Drtivá většina výrobců totiž dodnes používá technologii, která se začala objevovat už v 90. letech. Obecně řečeno mají baterie nějaký počet cyklů, než se začne snižovat jejich kapacita. Proto je důležité se o baterii alespoň trochu starat. Nevystavujte telefon zbytečnému teplu. Mluvíme z vlastní zkušenosti. Jednou jsme omylem nechali iPhone 11 Pro Max na topení když se nabíjel a za jeden takový cyklus nám klesla kapacita o 2 %, což je skutečně hodně. Není dobré jej ale vystavovat ani velkému mrazu.

Neaktuální software

Android a iOS jsou dvěma největšími a nejrozšířenějšími operačními systémy na trhu a ať chcete nebo ne, jednou vám prostě nová aktualizace už nepřijde. Apple je na tom stále o něco lépe a snaží se o to, aby se nejnovější software dostal i na 5 let stará zařízení. Android se v tomto aspektu ale v posledních letech také dosti zlepšil a u mnoha telefonů můžeme počítat s minimálně tříletou podporou. Jmenovitě stojí za zmínku Samsung, Google a Xiaomi. Po uplynutí této doby ale už většinou nový systém nedostaneme. Co to znamená? Jsme ochuzeni o některé nové funkce, vzhled a třeba časem i podporu některých aplikací či her. A právě to může být pro koupi nového telefonu klíčový aspekt.

Fyzické poškození

Jasně, žádný telefon nám nevydrží věčnost, ale když si jej náhodou manuálně poškodíte, zvyšuje to pravděpodobnost pro koupi nového. Opravy telefonů totiž nejsou levnou záležitostí a třeba displej na Galaxy S21 Ultra vyjde asi na 9 000 Kč. Za předpokladu, že budete mít takový telefon třeba rok se vám nebude chtít oprava platit a je velká šance, že si raději koupíte nejnovější model. To stejné se dá říct o zádech (pokud je máte ze skla) nebo běžných oděrkách či znečištění spár atp. Mám kamaráda, který má starý Galaxy S7 a neustále jej nosí v obalu a se skleněnou fólií. Když telefon prodával, oboje asi po třech letech sundal, telefon vyčistil a pokud bych vám řekl, že je nový tak mi to bez problémů věříte.

