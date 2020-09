Zamyšlení: proč mají telefony tak špatnou výdrž baterie?

To, co má nyní každý z nás v kapse se absolutně nedá srovnat s telefony před dvaceti lety. Naše ploché obrazovky jsou nyní neuvěřitelně výkonné a práci, kterou bylo dříve nutné vyřešit na PC nyní s přehledem zvládáme na nich. Práce s dokumenty, střih 4K videa, hraní náročných 3D her, vyřizování e-mailů či velmi kvalitní fotoaparáty. Zkrátka telefon je z pohledu dřívější doby spíše takový extrémně výkonný kapesný počítač. V dnešním zamyšlení se však zamyslíme nad otázkou, proč mají telefony tak špatnou výdrž baterie. Jinak jsou totiž opravdu skvělé.

Proč mají telefony špatnou výdrž baterie?

V posledních několika letech začala křivka s pokrokem technologií stoupat do nebes. Čipsety, které mají lepší hrubý výkon než kdejaký kancelářský počítač, skvělé fotoaparáty, které mají na svědomí konec kompaktů nebo fantastické displeje s bleskurychlou odezvou. To vše je pro jedince, kteří zažili hraní na 386 nebo dokonce první barevnou televizi naprosto nepochopitelné. Naopak pro mileniály je taková placka naprosto běžná věc. Pojďme ale k dnešní otázce – proč mají telefony tak špatnou výdrž baterie?

Pamatujeme si dobu, kdy jsme měli v kapse Nokii 3310, která s přehledem vydržela týden bez nabíječky. A to jsme na ní pařili hada od rána do večera. Týká se to v podstatě všech telefonů z dřívější doby. Pravda, hloupé telefony toho moc neumí. Prohlížení internetů působí z dnešního pohledu vtipně, stejně jako java hry, které jsme si kupovali za SMS ze zadních stran časopisů. Jenže prostě vydrží. Pokud někdo ve skupině lidí řekl, že si už týden nenabíjel telefon, nepřipadalo to nikomu divné. Dnes by vám to ale nikdo nevěřil, protože je to v podstatě nemožné.

Technologie se zlepšují, baterie nikoliv?

Venkat Srinivasan, ředitel společnosti Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS) a expert na baterie má pro tento problém poměrně jednoduché vysvětlení. Moorův zákon dle něj předčil technologii baterií. Znamená to, že se rapidně zlepšil výkon v našich telefonech, které logicky spotřebují více energie, ale pokrok v bateriích tak rychlý není. Tím nemyslel, že nedošlo na tomto poli k žádnému vylepšení. Během několika let se podařilo do malé a ploché baterie dostat mnohem více energie, než kdy dříve.

Vyžaduje to totiž design telefonu, který se vyznačuje v posledních letech tenkou plackou. Dle něj je totiž dnešní technologie tak napřed, že než vymyslí další vylepšení pro baterii, budou telefony opět o tolik výkonnější, že se výdrž baterie nijak rapidně nezlepší. Je to prý proto, že jsou baterie i v dnešní době nejpoužívanější Lithium-iontové, což je technologie, kterou používáme již od počátku 90. let a do značné míry lidstvo dosáhlo určité hranice toho, jak moc ji lze ještě vylepšit.

Vědci však nezahálejí a zkoumají další baterie, které se mohou v telefonech objevit již za pár let. Na místě jsou diskuze o solid-state, či grafenových bateriích. Do té doby, kdy se budou v telefonech či laptopech nacházet Lithium-iontové baterie však výdrž nijak dramaticky nevzroste. Máme zde již první 5nm čipsety a i zde platí určité Moorovo pravidlo, které vývoj časem zpomalí, takže energetická efektivita nepomůže.

Jaký máte názor na tuto problematiku vy?