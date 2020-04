Apple včera konečně představil nový iPhone SE (2020) s novým čipsetem A13 Bionic, vylepšeným fotoaparátem a dalšími novými prvky. Společnost samozřejmě tradičně neuvedla v parametrech kapacitu RAM ani kapacitu baterie. Díky zápisu na webu China Telecom však tyto parametry známe. Jak na tom tedy nový iPhone je?

Dle tohoto operátora disponuje nový iPhone 3 GB operační paměti RAM, což je oproti iPhonu 8 1 GB nárůst, ovšem na rodinu iPhone 11 ztrácí 1 GB. A baterie? To se podržte. Ta je totiž úplně stejná, jako v případě iPhone 8, tedy 1 821 mAh. Ano, čtete správně. V roce 2020 si dovolit nacpat do telefonu takto žalostnou baterii je snad až hřích. V minulé dekádě to dostával Apple za mizernou výdrž poměrně dosti sežrat a byl často terčem posměchů.

S novými modely šla však kapacita baterie nahoru a problém byl rázem pryč. Všechny iPhony představené v posledních dvou letech mají skvělou výdrž baterie. iPhone SE se však opět vrací ke kořenům a tak budeme rádi, když vydrží jeden celý den. V případě náročnějšího používání a hrání her asi tak půlku. To je doslova tristní. Cenově podobné telefony s Androidem, jako třeba Galaxy S10e, Huawei P30 či Xiaomi Mi 9T mají kapacitu baterie mnohonásobně vyšší a takový problém jejich uživatelé nemusí vůbec řešit.

Co říkáte na kapacitu baterie nového iPhone SE?

Zdroj: gsmarena.com