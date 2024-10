iPhone SE 4 pravděpodobně přijde začátkem příštího roku

Únik ochranných obalů nasvědčuje designu podobnému iPhonu 7 Plus

Dle někdejších zvěstí se můžeme těšit na akční tlačítko nebo Face ID

Poslední zvěsti nasvědčují tomu, že bychom se nového iPhonu SE konečně mohli dočkat začátkem příštího roku. Do té doby budou Android telefony ve střední třídě bojovat se sebou navzájem, avšak posléze se jim postaví relativně ambiciózní konkurence z amerického Cupertina. Čerstvý únik ochranných krytů poodhaluje, jak by novinka mohla vypadat.

Fotografie ochranných obalů zveřejnil na X poměrně uznávaný leaker Sonny Dickson, který je pravděpodobně získal na některé z čínských sociálních sítí. Snímek prozrazuje, že by iPhone SE 4 mohl zpracováním své zadní strany připomínat iPhone 7 Plus, jenž debutoval před sedmi lety.

V pilulkovitém kamerovém ostrůvku, jenž nebude orientován vertikálně jako u nového iPhonu 16, nýbrž horizontálně, zřejmě nalezneme pouze jeden fotoaparát a blesk. Alespoň to tedy vyplývá z předešlých zvěstí. Další variantou každopádně je, že Apple fotoaparát a blesk nesjednotí do žádného konkrétního útvaru – takovém případě by ochranná pouzdra vypadala totožně.

Nutno podotknout, že je únik zcela v rozporu s některými z předešlých rendery, které iPhone SE 4 vyobrazovaly jako smartphone velmi podobný základnímu iPhonu 16.

Možná podoba iPhonu SE 4

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že se příští iPhone SE s nejvyšší pravděpodobností zbaví ovládacího tlačítka na přední straně. Displej tak bude pokrývat v podstatě celou její plochu a namísto Touch ID přijde Face ID. Mnozí také hovoří o přítomnosti akčního tlačítka na bočním rámu.

Jak se na iPhone SE 4 těšíte vy?

Zdroje: X, Gizmochina, CNET