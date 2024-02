iPhone SE by mohl pořádně zavařit vyšší střední třídě

Konečně dostaneme moderní vzhled a větší displej

Apple mu však zachová jediný fotoaparát

Poslední revize populárního iPhonu SE vyšla už takřka před dvěma lety a od té doby se hojně spekuluje o nástupci, který by měl konečně oslovit i jiné publikum než to, které se spokojí s prťavým displejem, nic moc výdrží baterie a zastaralým designem. Na začátku minulého roku se přitom objevilo hned několik informací o tom, že Apple se svou nejlevnější řadou telefonů končí. Jablečný gigant své plány ale přehodnotil a měl by ukázat moderní smartphone, který se bude v lecčem podobat dražším bratříčkům. Horší informací je datum vydání – jeden z leakerů tvrdí, že by měl telefon dorazit na trh až v roce 2025.

Stejný leaker se s námi podělil o rendery, na nichž vypadá telefon velmi zajímavě. V souvislosti s designem se původně hovořilo o tom, že bude nové „eséčko“ vypadat jako iPhone XR, což však tyto snímky vyvracejí. Nadcházející iPhone SE na nich vypadá jako moderní telefon s typicky plochými rámečky, jediným fotoaparátem na zadní straně a dokonce i Dynamic Islandem, tedy prvkem, který se poprvé objevil u iPhonu 14 Pro a letos jej dostal i základní iPhone 15.

Co se týče specifikací, zatím víme pouze o 6,1palcovém displeji, velikost by pak měla přibližně odpovídat právě iPhonu XR. Pokud se ale bude Apple držet své dosavadní strategie, můžeme čekat, že telefon přinese oproti standardní verzi více ústupků než jen absenci ultraširokého snímače. Ten totiž stejně řada lidí vůbec nepoužívá a tak by mohlo spousta zákazníků sáhnout právě po levnější variantě. Možná dostane o rok starší čipset, nedivili bychom se však ani absenci Face ID senzoru, který by mohla nahradit čtečka otisků prstů v bočním tlačítku.

I přesto by mohl zavařit telefonům vyšší střední třídy, například řadě T od Xiaomi, áčkovým Pixelům nebo FE edicím Samsungů. Právě v této hladině by totiž pravděpodobně Apple iPhone SE nabízel. Papírové specifikace budou sice hovořit ve prospěch konkurence – ať už jde o 120Hz displeje, více fotoaparátů nebo rychlé nabíjení, avšak to nemusí být hlavním prodejním argumentem. Pokud se na trhu objeví moderní iPhone za 15 tisíc, bude mít konkurence vždycky trochu problém..

Jak se těšíte na nový iPhone SE?

Zdroj: GSMArena