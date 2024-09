Nová generace jablečných telefonů je oficiálně v prodeji již pár dní a na internetu se tak kromě všemožných testů a srovnání začínají objevovat první dojmy od jejich nových majitelů. Jaké pocity v něm vzbuzuje iPhone 16 Pro Max, na sociální síti X zveřejnil také uznávaný novinář Mark Gurman.

Gurman patří k nejdůvěryhodnějším informátorům, co se týče dění za zdmi cupertinského Apple Parku. Jak by se dalo očekávat, po designové stránce jej téměř nepozměněný iPhone 16 Pro Max bůhvíjak nepřekvapil, ba dokonce uvedl, že vypadá stejně jako předchůdce. Dodal také, že si nevšimnete štíhlejších rámečků, pakliže budete telefon nosit v ochranném pouzdře.

iPhone 16 Pro Max first impressions: looks the same, slimmer bezels not noticeable in a case, battery life improvements are immediately noticeable and meaningful, Camera Control is absolutely terrific and processor is noticeably snappier.

— Mark Gurman (@markgurman) September 21, 2024