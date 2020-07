Jak se vrátit ke starší verzi aplikace? (návod pro začátečníky)

Jestliže vás zlobí nová verze aplikace, která byla součástí systému při nákupu telefonu, je potřeba postupovat trochu jinak. Existují způsoby, jak takový nástroj z telefonu dostat pryč úplně, ale to není pro naše účely nezbytné. Postačí nám volba “Odinstalovat aktualizace”, která vrátí aplikaci do verze, ve které byla v telefonu původně. Jestliže chcete ještě nižší, to už se musíte pustit do sofistikovanějšího procesu, který zde popisovat nebudeme.

Krok 2 – stažení a instalace starší verze aplikace

Jak asi tušíte, Obchod Play není pro nás v tomto případě správný zdroj. Oficiální databáze totiž nabízí ke stažení vždy tu nejaktuálnější verzi, což je momentálně ta, které se pokoušíme zbavit. Vydat se tedy musíme například na web APKMirror, jenž je studnicí .apk a dalších instalačních souborů, které se zde nacházejí v obrovském množství verzí sahajících hluboko do historie. Na stránce vyhledejte konkrétní aplikaci a vyberte si požadovanou verzi. Pokud jste si předtím poznačili označení té problémové, můžete postupovat v číselné řadě zpět. Při výběru konkrétní varianty pro instalaci budete muset znát architekturu vašeho telefonu (např. armeabi-v7a, arm64-v8a nebo x86_64) a případně i rozlišení, k čemuž vás dovede Google.

Jakmile budete mít instalační soubor v telefonu, stačí jej z notifikační lišty či ze složky se staženými položkami spustit. Pokud máte Android 8 a novější, instalaci z cizích zdrojů můžete povolit jednorázově. U starších androidů je potřeba povolit tento proces v Režimu pro vývojáře. Při stahování z APKMirror se můžete setkat i s pojmem “bundle”. Zjednodušeně řečeno jde o balíček obsahující jádro aplikace a související součástí, která každá patří do telefonu s jinou architekturou. Je to požadavek Googlu a bude to do budoucna vyžadovat od všech. V Obchodě Play se vám klasicky stáhnou ty součásti, které jsou pro váš mobil určeny. V tomto případě ale stáhnete celý balík, ze kterého je potřeba patřičné soubory vyselektovat. K tomuto účelu server APKMirror vydal vlastní aplikaci Installer, která každý takový “bundle” umí otevřít, prozkoumat a doporučit nejvhodnější součásti k instalaci.

Po stažení “bundle” balíku jej můžete do aplikace APKMirror odeslat kliknutím v notifikačním řádku. Případně aplikaci otevřete manuálně a balík najděte v průzkumníkovi složek. Nástroji můžete důvěřovat, povolit mu přístupy a následně jej nechat doporučené součásti nainstalovat. Příkladem služby, která je na webu APKMirror ke stažení v podobě “bundle”, je Netflix.