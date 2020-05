Komentáře a blokace na Instagramu mají nová pravidla. Jsou ale férová?

Sociální síť Instagram si pro své uživatele nachystala nové možnosti pro správu komentářů a další interakce s ostatními lidmi. Každý majitel profilu má teď v rukou tři nové nástroje, jak s přidanými komentáři naložit. Líbivé půjdou zviditelnit připnutím nahoru, nevyhovující bude nově možné mazat hromadně a uživatele bude možné skrze ně i blokovat. K tomu všemu přichází sofistikovanější možnost výběru, kdo má právo daný profil označovat. I když jsou všechny tyto novinky na blogu Instagramu pochopitelně velebeny, je v nich nemalá dávka kontroverze. Zejména odstraňování nevyhovujících komentářů a zviditelňování těch příjemných je velmi nebezpečný manipulativní nástroj. V některých případech jasného obtěžování jinými uživateli se to jistě bude hodit, ale může se to také velmi lehce zvrhnout ve vytváření zkresleného dojmu. Ať už z konkrétního příspěvku, nebo třeba celého profilu. Něčím takovým citelně trpí i Facebook. Instagram přitom mazání a připínání komentářů považuje za nástroj proti diskriminaci.

Nežádoucí smaž a zablokuj, líbivé zvýrazni

První představenou funkcí je správa nežádoucích komentářů. Schválně nepíšeme “nevhodných”, protože to je opravdu jen na subjektivním posouzení majitele profilu. Libovolné komentáře každopádně bude možné mazat hromadně skrze dlouhé podržení a zaškrtávací políčka. Opakujeme – může to být oprávněně užitečné, ale také krajně nefér. Ruku v ruce s touto funkcí přichází také pokročilá blokace uživatelů. Opačným nástrojem je zviditelňování komentářů, které se uživateli líbí. Brzy bud možné připnout až tři komentáře do horní části diskuze, čímž prakticky půjde ovlivnit celé její vyznění pro první pohled.

Dalším nástrojem, který je zamýšlen jako ochrana proti digitální šikaně, je pokročilý filtr pro označování v příspěvcích a zmiňování v komentářích. Uživatel bude mít nově možnost v nastavení soukromí vybrat, kdo má právo tyto věci provádět. Povolit to můžeme úplně všem, sledovaným profilům nebo vůbec nikomu. Nad tímto nastavením ale pochopitelně stojí případné individuální omezování konkrétních uživatelů. Nenechat se označovat či zmiňovat (a tím vtahovat do nežádoucích diskuzí či SPAMových příspěvků) je samozřejmě skvělá možnost. Nově zavedená manipulace s komentáři ale může z Instagramu udělat ještě umělejší místo.

Xiaomi má problém. Čelí závažnému obvinění z nekalého sledování lidí čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Přijde vám spravedlivé, že Instagram zavádí takové mazání a připínání komentářů?

Zdroj: Instagram