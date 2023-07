Na světě asi neexistuje technologické médium zajímající se, třeba že jen okrajově, o Android, které by v uplynulých týdnech nepsalo o novém smartphonu Nothing Phone (2). Nemluvě o dlouhých měsících spekulací, které samotnému odhalení předcházely. Patrně i to nějakým způsobem ovlivnilo konkurenci a hned dva výrobci by již brzy měli na trh uvést smartphony s designovými prvky na zádech, které jakoby říkaly, že se chtějí svézt na vlně zájmu o Nothing Phone (2). Nutno však podotknout, že ani jeden z těchto smartphonů určitě není vyloženou kopií a když, tak se u Nothing spíše “inspirovali”.

Tecno Pova 5 s LED na zády

Jedním z těchto smartphonů je s největší pravděpodobností Tecno Pova 5. Výrobce se sice ještě oficiálně nepochlubil, nicméně design telefonu na teaser videu mu odpovídá. V tomto případě pak výrobce patrně chce využít zájmu o Nothing Phone (2) pomocí LED prvků na zádech. Nutno však podotknout, že na to jde po svém a svítící prvky zapadají do designového jazyka této značky. Jak si pak můžete prohlédnout na videu níže, použity byly barevné LED.

Exclusive: This is your first look of #ArcInterface from an upcoming @TecnoMobileInd POVA series smartphone. The @pova_mobile seems to feature LED lights for notifications at the back & here it is in action as the phone gets a call. Looks cool 👀 Will launch in India soon! pic.twitter.com/oghPc9FCo6 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 18, 2023

Co se týče výbavy Tecno Pova 5, ta odpovídá nižší střední třídě a zahrnuje například čipset MediaTek Helio G99 a až 8 GB RAM v kombinaci s 256GB úložištěm. Dále zde nalezneme velký, 6,78″ IPS displej s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Baterie disponuje kapacitou 6 000 mAh a 45W rychlonabíjením. O primárním fotoaparátu pak v tuto chvíli víme zatím jen, že bude disponovat blíže nespecifikovaným 50MPx snímačem.

Infinix GT 10 Pro se skleněnými zády s povědomým designem

Druhým smartphonem, který v tuto chvíli působí, že se chce trochu přiživit na vlně zájmu o Nothing Phone (2) je připravovaný první herní smartphone od společnosti Infinix. V tomto případě sice zatím nevíme, zda budou záda opatřena designovými LED pásky, nicméně již z dosud uvolněných snímků je patrné, že se Infinix GT 10 Pro u designu svých skleněných zad inspiroval právě zmíněnou novinkou od Nothing.

Novinky od Infinix by vlastně měly být hned dvě a to GT 10 a GT 10 Pro. I v těchto obou případech na kompletní oficiální odhalení také ještě čekáme, nicméně model GT 10 Pro by měl disponovat až 24 GB RAM (patrně 12 nebo 16 GB fyzické paměti + paměť virtuální) a výkon by mu měl dodat čipset Mediatek Dimensity 8050. Baterie by měla mít úctyhodnou 7 000mAh kapacitu a podporovat 160 a 260W nabíjení – Infinix GT 10 Pro by se tak měl stát smartphonem s nejvýkonnějším nabíjením na trhu. Nasazen pak má bát AMOLED panel o 120Hz obnovovací frekvenci. Na zádech pak má být sestava 108 MPx primárního fotoaparátu ve společnosti dalších dvou 8MPx snímačů.

Chce se podle vás Tecno a Infinix svéz na vlně zájmu o Nothing Phone nebo je “podobnost čistě náhodná”?

