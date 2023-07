Společnost Nothing před několika hodinami oficiálně představila nový telefon Phone (2), svou očekávanou druhou generaci vlajkového smartphonu. Druhý mobil této mladé značky byl prý navržen tak, aby se smartphone používal ohleduplněji, a představuje nové rozhraní Glyph Interface na zadní straně, které uživatelům umožňuje minimalizovat interakci s obrazovkou a získat přístup ke klíčovým informacím pouhým pohledem.

“Je také vybaven přepracovaným operačním systémem Nothing OS 2.0, který má kořeny v užitečnosti a je navržen tak, aby omezoval rozptylování a zároveň poskytoval rychlé a plynulé prostředí, které ztělesňuje jedinečnou estetiku společnosti Nothing. Phone (2) je poháněn špičkovou mobilní platformou Snapdragon 8+ Gen 1 a přináší dosud nejprémiovější zážitek ze smartphonu Nothing, který se může pochlubit výkonným 50MP duálním zadním fotoaparátem s pokročilými algoritmy pro věrné fotografie a úžasným 6,7palcovým displejem OLED s LTPO,” pokračuje v popisu výrobce.

Londýnská firma s telefonem samotným oznámila i jeho tuzemské ceny. Nothing Phone (2) je i u nás k dispozici v bílé a tmavě šedé barvě a na výběr jsou tři varianty: 8GB/128GB (14 490 Kč), 12GB/256GB (16 990 Kč) a 12GB/512GB (19 990 Kč).

