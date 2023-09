EMUI 14 od Huawei by se mohlo objevit už brzy

Pod uživatelským rozhraním se očekává Android 13

V Číně bude výrobce nadále spoléhat na HarmonyOS

Huawei představil Mate 60 Pro, který se ale pravděpodobně na globální trh nedostane. Na ten by ale mělo brzy zamířit uživatelské rozhraní EMUI 14. Na internetu se o nové verzi EMUI zatím mnoho informací nedočtete, ale přesto se dá najít indicie, která brzký příchod EMUI 14 prozrazuje. Jaká to je? Nová verze aplikace Zdraví, která je už pár dní dostupná. Má označení 14.0.7.300 a právě ona 14 naznačuje, že Huawei představí nové uživatelské rozhraní už brzy. Děje se tak každý rok a je pravděpodobné, že Huawei na zavedené tradici nebude nic měnit ani v roce 2023.

Co můžeme od EMUI 14 očekávat? Pravděpodobným základem bude Android 13 a také tady se můžeme odkázat na minulé zkušenosti. Huawei nemůže používat nejnovější verzi Androidu, každý rok je pozadu o jednu verzi. Současné telefony Huawei spoléhají na Android 12. A protože Google brzy uvolní finální verzi Androidu 14, bude se moci Huawei také posunout o jednu generaci kupředu. Uvidíme, jestli vývojáři Huawei dokáží v rámci EMUI 14 vymyslet něco nové a zajímavé. Co se týká verze Androidu – není to tak dlouho, co jsem používal telefon, uvnitř kterého se nacházel Android 10. Ne že bych neocenil novější Android, ale chod přístroje to nijak neovlivňovalo. Minimálně Huawei P60 Pro by si ale novější Android a novou verzi EMUI zasloužil co nejdříve.

Kdy dorazí HarmonyOS do telefonů v Evropě?

Zdroj: Vlastní, Huawei