Co přináší nejnovější update pro Huawei Watch GT 4?

Huawei Watch GT 4 patří k nejstylovějším chytrým hodinkám na trhu

Potěší výdrž až dva týdny na jedno nabití, hodinkami ale nezaplatíte

Huawei pravidelně uvolňuje nové aktualizace skrze aplikaci Zdraví

Na poli chytrých telefonů se Huawei už několik let musí vyrovnávat se sankcemi, zcela jiná situace je ale na poli chytrých hodinek. Tady Huawei dlouhodobě boduje a přestože jeho hodinky neumí platit a nenabízí nepřeberné množství aplikací, získaly si miliony fanoušků po celém světě.

A není to velké překvapení, hodinky nabízí atraktivní design, vyváženou nabídku funkcí a skvělou výdrž na jedno nabití. Jak už jsem psal před časem – výrobci chytrých hodinek si zaslouží pochvalu, nabídka je široká. Huawei Watch GT 4 v těchto dnech obdržely novou aktualizaci, co nabízí?

Aktualizace má označení 4.0.0.122 a změny jsou tentokráte spíše kosmetického rázu. Bylo vylepšeno monitorování spánku, druhou změnu okomentovali vývojáři vtipně – update Optimalizuje zážitek aplikace Menstruační kalendář. Možná by nebylo špatné to příště říci česky, odhadnout ale můžeme, že změny se týkají právě této části sledování zdraví. Běh hodinek je nadále bezproblémový, díváme se na drobnou aktualizaci a uvidíme, jestli bude novinek příště více.

Placení pomocí hodinek Huawei Watch GT 4 možné není a je otázkou, jestli se situace změní. Menší nabídka aplikací mi nevadí, nikdy jsem je příliš nepoužíval ani u hodinek s operačním systémem Wear OS. Obrazovka hodinek je z mého pohledu zkrátka příliš malá (ale nikomu neberu, pokud na tuto problematiku bude mít jiný názor).

Ale placení bych uvítal, to nebudu tajit. V loňském roce se už už zdálo, že platby do hodinek zamíří (sám Huawei to takto komunikoval), nakonec ale ke změně nedošlo a je to škoda. Chápu, že toto nemá Huawei úplně ve své moci… Ale určitě by mohl zapracovat na aplikacích pro HarmonyOS, alespoň základní posun by v této oblasti byl vhodný.

Líbí se vám Huawei Watch GT 4?

Zdroj: Vlastní