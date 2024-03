Stahujte, oblíbené hodinky Huawei obdržely HarmonyOS 4!

Ve světě telefonů je Huawei opět na cestě vzhůru, bohužel pro nás ale pouze v Číně

Extrémně oblíbené jsou hodinky Huawei, dlouhodobě patří k nejúspěšnějším na světě

Huawei Watch GT 3 Pro v těchto dnech obdržely HarmonyOS 4

Svět chytrých hodinek je super, jednotliví výrobci k tomuto produktu přistupují výrazně odlišně a těží z toho zákazník, který má na výběr z mnoha různých produktů. Dokonalé hodinky neexistují, vždycky to je o nějakém kompromisu, ať už z pohledu funkcí nebo výdrže na jedno nabití.

Huawei k hodinkám dlouhodobě přistupuje se stejnou filozofií – vyvážená nabídka funkcí, kvalitní sledování vašich sportovních aktivit, skvělá výdrž na jedno nabití, bezproblémová kompatibilita. Na stranu druhou s hodinkami nezaplatíte a nabídka aplikací je velmi slabá.

Jak už jsem zmínil v úvodu, svoje fanoušky mají hodinky Huawei po celém světě, výrobce drží třetí pozici za společnostmi Apple a Samsung. Na prodejích se zásadním způsobem podílí Huawei Watch GT 4, výrobce ale nezapomněl ani na předchozí Huawei Watch GT 3 Pro. Právě Huawei Watch GT 3 Pro v těchto dnech začínají dostávat novou verzi HarmonyOS. Hned na úvod prozradím, že výrazné změny neočekávejte. Huawei u řady GT jde kontinuálně stejným směrem.

Hlavní výhoda? Rychlost a stabilita!

HarmonyOS 4 v Huawei Watch GT 3 Pro nabízí několik drobných novinek. Potěší funkce prevence chybných dotyků při cvičení, na obrazovku cvičení si můžete umístit více informací, u vybraných sportů se zlepšil záznam cvičení (výrobce bohužel neudává u kterých, což je škoda) Osobně chválím celkovou rychlost hodinek po aktualizaci, vše je krásně plynule a subjektivně lepší než s předchozí verzí HarmonyOS. Stran nových funkcí jsem vlastně žádné velké očekávání neměl, Huawei Watch GT 4 se stejnou verzí operačního systému fungují hodně podobně.

V loňském roce se hodně mluvilo o platbách pomocí hodinek Huawei, nakonec z toho ale nic nebylo, což je zkrátka škoda. Uvidíme, jestli se situace v letošním roce někam posune, prodejům by to rozhodně prospělo. Na Huawei Watch GT 5 si budeme muset počkat ještě dlouhé měsíce, jejich představení se očekává až ve druhé polovině roku. Třeba do té doby dokáže výrobce placení pomocí hodinek nějak vyřešit…

Jak se vám líbí HarmonyOS 4 v hodinkách Huawei?

Zdroj: Vlastní