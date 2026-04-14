Huawei ukázal geniální skládačku. Pura X Max zřejmě nastaví nový trend, kterého se chytí i Samsung a Apple

Huawei Pura X Max je první tzv. široká skládačka, která po rozložení vypadá jako tablet
Telefon bude oficiálně představen 20. dubna v Číně ve variantách až s 16 GB RAM a 1TB úložištěm
Podobný formát údajně chystá Samsung i Apple, Huawei tak může odstartovat nový trend

Adam Kurfürst
Publikováno: 14.4.2026 10:00

Trh se skládacími telefony letos zřejmě čeká zásadní proměna. Namísto dosud převládajícího formátu, kdy složený telefon vypadá jako běžný smartphone a rozložený skoro připomíná čtverec, přichází nový koncept – široká skládačka. Průkopníkem je čínský Huawei, který právě ukázal model Pura X Max. Ten se po rozložení proměňuje vtablet s tradičnějším poměrem stran a ve složeném stavu připomíná spíše jakési kompaktní zařízení nežli běžný mobil (osobně ve mně evokuje třeba AI záznamník Plaud Note Pro). S obdobným designem přitom údajně pracují i Samsung či Apple. Širší formát, který může změnit pravidla hry Specifikace zatím nejsou potvrzené Podívá se do Evropy? Širší formát, který může změnit pravidla hry Huawei Pura X Max se designově odlišuje od většiny současných skládacích telefonů. Ve složeném stavu je zařízení výrazně širší, než jsme u skládaček zvyklí, zato po rozložení nabízí displej s poměrem stran přibližně 16:11. Tím se výrazně přiblíží klasickým tabletům. Na zadní straně Pura X Max najdeme horizontálně orientovaný pilulkovitý fotomodul v černé barvě, který ukrývá trojici fotoaparátů. Selfie kamera je přítomná jak na vnějším, tak na vnitřním displeji. Kromě fialové, již výrobce zvýrazňuje nejvíce, budou k dispozici také čtyři další barevné verze. Najdeme mezi nimi i oranžovou, pro níž se inspirace pravděpodobně našla u řady iPhone 17 Pro. Není bez zajímavosti, že právě tento formát se podle spekulací chystá převzít řada dalších výrobců. Samsung má údajně pracovat na modelu označovaném jako Galaxy Z Fold8 Wide, který by mohl dorazit už letos v létě. A podobný koncept se očekává i u dlouho spekulovaného skládacího iPhonu od Applu. Specifikace zatím nejsou potvrzené Huawei oficiální specifikace dosud neprozradil, nicméně z oficiálního obchodu výrobce jsou známé alespoň paměťové konfigurace. Pura X Max bude k dispozici ve variantách 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB a 16 GB + 1 TB. Podle spekulací by měl telefon pohánět čipset Kirin 9030, tedy nejnovější procesor z vlastní produkce Huawei. O velikosti displejů či kapacitě baterie zatím konkrétní údaje nemáme – ty by měly být odhaleny při oficiálním představení. Podívá se do Evropy? Huawei Pura X Max bude oficiálně představen 20. dubna v Číně spolu s řadou Pura 90 Pro. Zájemci jej už nyní mohou předobjednat v oficiálním čínském e-shopu výrobce. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se telefon měl podívatmimo Čínu, a osobně bych na to příliš nesázel. Zařízení na první dobrou působí spíše jako experimentální počin, a pokud se bude na domácím trhu těšit dostatečně velkému zájmu, možná se na pultech zdejších obchodů setkáme s jeho nástupcem. Stejně jako jiným produktům značky mu však budou chybět služby Google v důsledku před lety uvalených amerických sankcí.