Nejzajímavější skládačka? Samsung chystá širší Galaxy Z Fold, takhle vypadá

Server Android Headlines zveřejnil CAD rendery připravovaného Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide s širším formátem Novinka má disponovat 5,4" vnějším a 7,6" vnitřním displejem s procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung tímto modelem údajně reaguje na chystaný iPhone Fold a představit by jej měl v létě 2026 Adam Kurfürst Publikováno: 27.3.2026 10:00

Letošní řada skládacích telefonů od Samsungu by mohla být zajímavější než ta loňská. Po měsících spekulací o širší variantě Galaxy Z Foldu se na internetu objevily první konkrétní vizuály. Server Android Headlines ve spolupráci se známým leakerem OnLeaks zveřejnil CAD rendery zařízení označovaného jako Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Podle dostupných informací jde o přímou odpověď na chystaný iPhone Fold od Applu, který má rovněž vsadit na širší formát. Širší konstrukce s duálním fotoaparátem Konkrétní rozměry a specifikace Cena a dostupnost Širší konstrukce s duálním fotoaparátem Galaxy Z Fold 8 Wide nese kódové označení H8 a modelové číslo SM-F971U. Z renderů je patrné, že Samsung oproti standardnímu Z Fold 8 zvolil odlišný přístup k rozměrům. Vnější displej má mít úhlopříčku 5,4 palce, zatímco vnitřní ohebný panel 7,6 palce. Obě hodnoty jsou sice o něco menší než u klasického Z Fold 8, ale displeje se měří diagonálně a širší formát tyto proporce mění. Zajímavostí je vertikálně orientovaný duální fotomodul na zadní straně, který připomíná design Galaxy S25 Edge. Podle zdroje může toto uspořádání způsobovat, že telefon položený na stole bude mít tendenci se kývat. Oproti plnohodnotnému Z Fold 8 tedy novinka přijde o jeden objektiv. Konkrétní rozměry a specifikace Díky CAD výkresům známe přesné rozměry zařízení. V rozloženém stavu má Galaxy Z Fold 8 Wide měřit 123,9 × 161,4 × 4,9 mm (bez vystupujících částí 4,3 mm). Po složení se rozměry změní na 123,9 × 82,2 × 9,8 mm, přičemž s fotomodulem dosáhne tloušťka až 14,6 mm. Hardwarově má novinka sdílet základ se standardním Z Fold 8. Očekává se tedy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, baterie s kapacitou kolem 5 000 mAh a podpora 45W drátového nabíjení. Operační paměť by měla činit 12 nebo 16 GB RAM, úložiště pak 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Cena a dostupnost O ceně Galaxy Z Fold 8 Wide zatím koluje minimum informací. Předpokládá se, že Samsung zůstane v podobné cenové hladině jako základní Fold 8, u nás by tak zařízení mohlo vyjít na něco okolo 53 tisíc korun. Důvodem má být snaha cenově konkurovat právě chystanému iPhone Fold. Vzhledem k absenci jednoho fotoaparátu bych ale osobně rád viděl nižší cenovku. Uvidíme, jak se Samsung rozhodne. Představení by mělo proběhnout v létě 2026 na tradiční akci Unpacked společně s Galaxy Z Fold 8 a Galaxy Z Flip 8. Samsung v posledních letech volil pro letní Unpacked červenec, ale vzhledem k odložení jarní akce není vyloučen posun zpět na srpen. Je třeba dodat, že rendery vycházejí z CAD výkresů, které nemusí zachycovat všechny detaily finálního produktu. Drobnosti jako přesná tloušťka rámečků nebo umístění slotu na SIM kartu se tak mohou lišit. Měl by Samsung nabídnout širší variantu skládačky i v Evropě? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi