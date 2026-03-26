Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 jsou tady! Známe vylepšení i ceny pro Česko Hlavní stránka Zprávičky Samsung uvádí na český trh nové smartphony Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G s cenami od 10 499 Kč, resp. 12 999 Kč Oba modely nabízejí 50Mpx fotoaparát, 6,7" AMOLED displej se 120Hz frekvencí a rekordních 6 let softwarové podpory Novinky s odolností IP68 a AI funkcemi Awesome Intelligence půjdou do prodeje 10. dubna 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.3.2026 14:39 Žádné komentáře 0 Samsung konečně přináší do Česka očekávané nástupce své nejprodávanější řady střední třídy. Modely Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G cílí na uživatele, kteří chtějí moderní telefon s dlouhou podporou bez nutnosti utrácet za vlajkovou loď. Základní A37 5G startuje na 10 499 Kč, vybavenější A57 5G pak na 12 999 Kč. Oba telefony dorazí do obchodů 10. dubna a přinášejí několik zajímavých vylepšení oproti loňským modelům. Galaxy A57 5G: štíhlejší tělo, vyšší výkon Galaxy A37 5G: dostupnější alternativa Co mají oba modely společného Který model vybrat? Cena a dostupnost v Česku Galaxy A57 5G: štíhlejší tělo, vyšší výkon Vlajkovou loď letošní řady A představuje model Galaxy A57 5G. Oproti předchůdci A56 5G nabízí vylepšený procesor Exynos 1680 s výkonnějším CPU, GPU i NPU, což se projeví při náročnějších úlohách jako střih videa nebo hraní her. Samsung také zmenšil tloušťku těla na pouhých 6,9 mm při hmotnosti 179 gramů, takže telefon působí v ruce o poznání elegantněji. Displej nese označení Super AMOLED+ s úhlopříčkou 6,7 palce a rozlišením Full HD+. Obnovovací frekvence dosahuje 120 Hz a nechybí technologie Vision Booster pro lepší čitelnost na přímém slunci. Rámečky kolem obrazovky Samsung zúžil, takže poměr displeje k tělu je příznivější než u předchůdce. Fotoaparát tvoří trojice objektivů: 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,8, 12Mpx ultrašíro a 5Mpx makro. Oproti A56 5G Samsung vylepšil zpracování obrazu – telefon lépe zaostřuje detaily, snižuje šum a zkracuje čas závěrky pro ostřejší zachycení pohybu. Funkce Nightography pro noční fotografování rovněž prošla vylepšením. Vpředu najdeme 12Mpx selfie kameru. CHCI GALAXY A57 O výdrž se stará 5 000mAh baterie, která podle Samsungu vydrží až dva dny běžného používání. Podpora Super Fast Charging 2.0 se 45W výkonem nabije telefon na 60 % za 30 minut. Tepelný management zajišťuje o 13 % větší odpařovací komora než u předchůdce, což pomůže udržet výkon při delším hraní. Galaxy A37 5G: dostupnější alternativa Model Galaxy A37 5G cílí na uživatele s omezenějším rozpočtem. Displej je sice také 6,7″ AMOLED se 120Hz frekvencí, ale nese označení pouze Super AMOLED (bez plusu). V praxi to znamená mírně nižší maximální jas a méně živé barvy, rozdíl však běžný uživatel pravděpodobně nepostřehne. Největší rozdíl oproti dražšímu sourozenci najdeme ve výkonu, kdy Galaxy A37 přináší slabší procesor Exynos 1480. Tím disponoval model Galaxy A55 představený na jaře 2024. Důležité je vypíchnout upgrade hlavního fotoaparátu, který má sice znovu rozlišení 50 Mpx, ale pyšní se větším optickým formátem než u Galaxy A36, takže se dočkáte lepších výsledků při focení za zhoršeného osvětlení. Doprovodnými snímači jsou 8Mpx ultraširokoúhlá kamera a 5Mpx makro senzor. KOUPIT GALAXY A37 Tělo A37 5G je o něco robustnější – měří 7,4 mm na tloušťku a váží 196 gramů. Pod kapotou má taktéž 5 000mAh baterii se 45W nabíjením. Co mají oba modely společného Hlavním lákadlem obou novinek je šestiletá softwarová podpora. Samsung slibuje šest generací aktualizací Androidu i nadstavby One UI a stejně dlouhou dobu bezpečnostních záplat. To je v této cenové kategorii skvělá nabídka, konkurence typicky nabízí kolem čtyř let. Oba telefony běží na Androidu 16 s One UI 8.5 a nabízejí sadu AI funkcí pod názvem Awesome Intelligence. Patří sem například Mazání objektů z fotografií, funkce Nejlepší obličej pro skupinové snímky (pouze A57), Circle to Search s rozpoznáváním více objektů nebo vylepšený asistent Bixby s podporou přirozeného jazyka. K dispozici je také integrace s Google Gemini. Odolnost obou modelů odpovídá certifikaci IP68 – telefony vydrží ponoření do 1,5 metru sladké vody po dobu 30 minut. Zabezpečení zajišťuje platforma Knox Vault s hardwarovým šifrováním citlivých dat. Který model vybrat? Galaxy A57 5G je volbou pro uživatele, kteří chtějí z řady A maximum. Vylepšený procesor ocení náročnější uživatelé, lepší ultrašíro a funkce Nejlepší obličej zase ti, kdo hodně fotí. Štíhlejší tělo a kvalitnější displej Super AMOLED+ dokreslují celkový dojem o něco lepší střední třídy. Galaxy A37 5G naopak osloví ty, kterým jde primárně o dlouhou podporu a základní funkce za rozumnou cenu. Má nižší výkon než dražší model a slabší ultraširo, ale potěší vylepšený hlavní fotoaparát. Nechybí navíc certifikace IP68 nebo solidní AMOLED panel. Cena a dostupnost v Česku Oba smartphony se v Česku začnou prodávat 10. dubna 2026. Samsung nabízí několik paměťových konfigurací: Galaxy A57 5G: 8 + 128 GB: 12 999 Kč (šedá, tmavě modrá, světle modrá, fialová) 8 + 256 GB: 14 499 Kč (šedá, tmavě modrá, světle modrá, fialová) 12 + 512 GB: 18 899 Kč (pouze tmavě modrá) Galaxy A37 5G: 6 + 128 GB: 10 499 Kč (šedá, zelená, bílá, fialová) 8 + 256 GB: 12 699 Kč (šedá, zelená, bílá, fialová) Do 24. dubna 2026 Samsung nabízí slevu 5 % z doporučené ceny. Kdo navíc do 30. dubna zaregistruje v aplikaci Samsung Members recenzi o délce alespoň 250 znaků, může získat fitness náramek Galaxy Fit3 jako bonus. Který z nových Samsungů řady A vás zaujal více? Zdroj: Samsung 