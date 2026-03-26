Tahle 55" OLED TV Samsung stojí méně než půlku původní ceny. Láká na 120 Hz a dlouhou podporu Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE55S85FAU je 55" OLED televize s 4K rozlišením, procesorem NQ4 AI Gen3 a podporou 120 Hz pro gaming Aktuálně ji seženete od 17 689 Kč – při uvedení v květnu 2025 stála 37 990 Kč (sleva přes 20 000 Kč, tedy 53 %) Na Heurece má hodnocení 98 % doporučuje a na Samsung.cz 4,9 z 5 – získala také značku kvality dTest Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 55″ OLED televize od Samsungu za cenu pod 18 tisíc? To je situace, která se nevidí často. Samsung QE55S85FAU (model S85F) nyní seženete od 17 689 Kč, což je méně než polovina původní ceny při uvedení na trh v květnu 2025. Tehdy Samsung požadoval 37 990 Kč. Pokud si chcete porovnat nabídky více obchodů, najdete aktuální přehled přímo na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte OLED televizi s prémiovou kvalitou obrazu pro filmy, seriály i gaming a sledujete v průměrně až zcela zatemněné místnosti.⚠️ Zvažte, pokud často sledujete TV v jasném denním světle nebo vám nevyhovuje minimalistický ovladač s menším počtem tlačítek.💡 Za 17 689 Kč dostáváte OLED s AI procesorem, 7 lety softwarových aktualizací a certifikací dTest – to je u 55″ OLED výjimečná cena. OBJEDNAT OD 17 689 KČ Proč je tato televize zajímavá Samsung S85F patří do modelové řady OLED televizí pro rok 2025 a cílí na uživatele, kteří chtějí prémiovou kvalitu obrazu bez nutnosti platit za vlajkové modely řady S95. Za cenu pod 18 tisíc dostanete samosvítící OLED panel s dokonalou černou, vysokým kontrastem a věrnými barvami certifikovanými PANTONE. K tomu výkonný procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, který optimalizuje obraz i zvuk v reálném čase. Televize získala značku kvality dTest, což je nezávislé potvrzení, že jde o kvalitní produkt. Na Heurece ji doporučuje 98 % zákazníků (45 recenzí), na Samsung.cz má hodnocení 4,9 z 5 (54 recenzí). Samsung navíc garantuje 7 let softwarových aktualizací operačního systému Tizen – to je nadstandardní podpora. Klíčové parametry v praxi Rozlišení 4K (3840 × 2160) na 55″ úhlopříčce znamená ostrý a detailní obraz. Nativní obnovovací frekvence je 100 Hz, ale s technologií Motion Xcelerator televizor zobrazí plynulý obraz až do 4K 120 Hz – ideální pro PS5 nebo Xbox Series X. Podporuje také AMD FreeSync Premium a režim Auto Low Latency Mode (ALLM) pro minimální vstupní zpoždění při hraní. Pro filmový zážitek je důležitá podpora OLED HDR, HDR10+ a Dolby Atmos. Technologie 4K AI Upscaling s 20 neuronovými sítěmi vylepšuje i obsah v nižším rozlišení – podle recenzí vypadá běžné TV vysílání nebo starší obsah výrazně lépe. Funkce Auto HDR Remastering Pro převádí SDR obsah na úroveň blízkou HDR. CHCI OLED TV V AKCI Praktická stránka: konektivita, ovládání, design Televize nabízí 4× HDMI 2.1 (všechny porty podporují 4K 120 Hz), 2× USB-A, optický audio výstup, ethernet a Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.3. Nechybí podpora Apple AirPlay, hlasový asistent Bixby a integrace s Alexou. Systém SmartThings umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Design je minimalistický s tenkým 4stranným rámečkem. Televizor váží 12,2 kg (bez stojanu), takže montáž na zeď není problém – podporuje VESA 300 × 200 mm. Ovladač SolarCell se nabíjí světlem díky solárnímu panelu na zadní straně, takže nemusíte měnit baterie. Několik uživatelů v recenzích zmiňuje, že minimalistický ovladač s menším počtem tlačítek vyžaduje chvíli na zvyknutí – například přístup k červenému tlačítku HbbTV vyžaduje více kliknutí. Co říkají uživatelé Na Heurece má televize 98 % doporučení (45 recenzí), na Samsung.cz 4,9 z 5 (54 recenzí). Uživatelé nejčastěji chválí krásný obraz s hlubokými černými barvami, živé a přirozené barvy, jednoduché ovládání a rychlý systém Tizen. Opakovaně se objevuje hodnocení, že „rozdíl oproti staré LED televizi je jako den a noc“. Několik recenzentů zmiňuje, že televizi vybrali na doporučení dTestu a nelitují. Kritické hlasy se objevují především u minimalistického ovladače – někteří uživatelé ho považují za nepraktický pro rychlou navigaci v menu. Jeden recenzent hlásí, že se mu software během 3 týdnů 2× zasekl a musel televizi odpojit od zásuvky. Jiný zmiňuje, že výchozí AI režim obrazu má přepálené barvy – řešením je změna nastavení. Pokud sledujete televizi v jasném denním světle, OLED panel nemusí mít dostatečný SDR jas pro vaše podmínky. Kdy to smysl nedává Pokud sledujete televizi převážně v jasné místnosti s přímým slunečním světlem, OLED nemusí být ideální volba – v těchto podmínkách ocení někteří uživatelé spíše Mini LED nebo QLED s vyšším SDR jasem. Stejně tak pokud máte obavy o životnost OLED panelu při zobrazování statických prvků (loga TV stanic, HUD ve hrách) – i když moderní OLED televize mají ochranné funkce, není to technologie pro non-stop provoz s neměnným obsahem. A pokud preferujete ovladač s plnou sadou tlačítek, minimalistický SolarCell vám nemusí vyhovovat. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 17 689 Kč dostáváte 55″ OLED televizi s AI procesorem NQ4 Gen3, 4K 120 Hz pro gaming, Dolby Atmos, 7 lety softwarových aktualizací a certifikací dTest. Pokud hledáte prémiovou kvalitu obrazu pro filmy, seriály nebo hraní her a sledujete v průměrně osvětlené až zatemněné místnosti, Samsung S85F je v této cenové hladině těžko překonatelný. Oproti květnové ceně 37 990 Kč ušetříte přes 20 tisíc korun. Hledáte jinou televizi nebo chcete porovnat alternativy?👇 VYUŽÍT SLEVU 53 % Máte už doma OLED, nebo teprve zvažujete přechod z LED/QLED? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi