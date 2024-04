Dnešní mobily musí nahradit spoustu dříve samostatných zařízení

Prostor mobilního telefonu ale výrobce omezuje

Huawei přichází s netradičním řešením, jak ušetřit místo

Na dnešní mobily jsou kladeny velké nároky. Očekává se od nich, že nahradí spoustu dalších zařízení od kapesního přehrávače hudby, přes diktafon až po fotoaparát. Výrobci sice dokáží každou z požadovaných funkcí do mobilu dostat, ale problémem začíná být prostor.

Jak se zvyšují nároky uživatelů na kvalitu fotografií, výrobci musí reagovat. Jednou cestou se vydal například Samsung a Google, kteří se snaží dosáhnout lepších výsledků pomocí softwarového zpracování, druhou cestou jde např. Xiaomi a Huawei, kteří využívají větší senzory a lepší optiku. Tím se dostáváme k onomu problému: jak to všechno dostat do omezeného prostoru, který mobilní telefon nabízí?

Vysouvací fotoaparát

Xiaomi u svého nejnovějšího fotomobilu Xiaomi 14 Ultra zvolilo kontroverzní přístup, kdy zadní stranu mobilu zdobí obrovský fotomodul. Ano, mobil umí dělat opravdu nádherné fotografie, jenže telefon je při položení na stůl nakloněný, hůř se drží a je obtížné používat ho v běžných držácích v automobilech.

Huawei u své novinky Pura 70 Ultra zvolilo nový přístup. Hlavní fotoaparát je vysouvací. Čekali-li byste, že se jedná o zoom? Pak jste vedle. Jde hlavně o zmenšení rozměrů celého mobilu.

Jak vidíte, v neaktivním stavu je fotoaparát zasunutý, zatímco v aktivním stavu se povysune. Pozitivem tohoto řešení je, že telefon může být menší, a to je určitě dobře. Ovšem vnímáme i negativa. Co se stane, položíme-li mobil zadní stranou na stůl nebo do držáku a aktivujeme fotoaparát? Nedojde k poškození? Nebude nutnost vysouvání mechanismu znamenat zdržení a tím pádem pomalejší pořízení fotografie?

Huawei Pura 70 Ultra, IP68

Zajímavé je, jak Huawei vyřešilo voděodolnost IP68. Kolem objektivu je izolace z nepropustného materiálu, který objektiv dokonale obepíná a vysouvá se spolu s ním. Trochu to připomíná membránu reproduktoru.

objektiv

Celé řešení je dechberoucí. Fotoaparát má naprosto dostačující rozlišení 50 MP a variabilní clonu f/1,6-4,0. Ohnisková vzdálenost je po přepočtení na kinofilm 22,5 mm.

Dostupnost

V této chvíli běží předobjednávky, termín prodeje ale výrobce zatím neoznámil. Dostupnost v ČR je bohužel nepravděpodobná. Cena za verzi s 16 GB/512 GB je nastavená na 9999 jüanů, což je zhruba 32700 Kč. Verze s 16 GB/1 TB stojí 10999 jüanů, tedy zhruba 36000 Kč.

Zaujalo vás toto netradiční řešení fotoaparátu?

