Huawei Pocket 2 je krásné a nedostupné véčko. Líbí se vám?

Huawei P70 patří k nejočekávanějším mobilním telefonům současnosti

Čínská firma se musí obejít bez řady klíčových komponentů, vzdát se ale nehodlá

Výrobce v tichosti představil Huawei Pocket 2, je to krásné véčko určené pro trh v Číně

Huawei v Číně opět získává ztracené pozice a zdá se, že v roce 2024 čeká výrobce solidní úspěch. Vše odstartoval Huawei Mate 60 Pro, jehož prodeje v Číně jsou jednoduše obrovské. Huawei P70 by mohl dopadnout podobně, ještě předtím ale výrobce ukázal skládací novinku.

Se skládacími telefony má výrobce mnohaleté zkušenosti, dovolím si Huawei v tomto směru označit za průkopníka. Ve svém portfoliu má společnost všechny typy skládacích telefonů, které se v současnosti na trhu vyskytují. Co nabízí Huawei Pocket 2?

Především atraktivní design, tady je to bez debat. Prakticky všechny skládací véčka vypadají skvěle a nejnovější počin od Huawei není výjimkou. Vnější kulatý displej má úhlopříčku 1,15 palce a rozlišení 340 x 340 pixelů. Ovládat pomocí něj můžete několik základních aplikací a moje reálná zkušenost s tímto řešením je ryze pozitivní. Vnitřní displej má skoro 7 palců a těšit se můžete na rozlišení 2690 × 1136 pixelů. Díváte se na kvalitní OLED displej, kterému nechybí LTPO technologie a potěší maximální obnovovací frekvence 120 Hz.

Z výroby telefon spoléhá na HarmonyOS čtvrté generace, který byl dosud postaven především na operačním systému Android 12. Tajemný je Huawei u procesoru, na svých stránkách jej opět neuvádí, pravděpodobně se ale opět dočkáme nějaké modifikace původního Kirinu 9000 s podporou 5G sítí. Procesor je doplněný o 12 GB operační paměti, vnitřní úložiště má u základní verze kapacitu 256 GB, připlatit si můžete za 512 GB respektive 1 TB. Dokonce nechybí podpora paměťových karet typu NM, na který Huawei sází už několik let.

Žádné tajnosti naopak nepanují u fotoaparátů, hlavní snímač má rozlišení pěkných 50 megapixelů, ultraširokoúhlý snímač nabízí 12 megapixelů, teleobjektiv s 3x přiblížením pak má rozlišení 8 megapixelů. Maximální rozlišení videa je 4K, výrobce bohužel neuvádí s jakou frekvencí, ale předpokládáme, že půjde o 60 snímků za vteřinu.

Baterie má kapacitu 4520 mAh, energii doplníte pomocí 66W nabíjení a nechybí dokonce ani 40W bezdrátové nabíjení a 7,5W reverzní bezdrátové nabíjení. Certifikace IPx8 není ideální, ale pořád lepší než nic. Hmotnost 202 gramů je rozumná, ve složeném stavu nabízí telefon příjemné rozměry 87,8 x 75,5 x 15,3 milimetrů. Rozložený je na výšku téměř dvojnásobný, tloušťka ale klesne na polovinu.

Huawei skládací telefony umí

Sám jsem v minulosti několik měsíců používal Huawei P50 Pocket a ano, nebyl to úplně nejlepší mobilní telefon na světě. Kombinace staršího procesoru bez podpory 5G sítí a absence Google aplikací není pro každého. Ale z pohledu konstrukce to už tehdy byl krásný a skvěle zpracovaný mobilní telefon, který by se neztratil ani v roce 2024.

Ve světě skládacích telefonů hraje Huawei už od začátku výraznou roli a je škoda, že vzhledem k okolnostem se tyto přístroje v Evropě neobjeví a je to logické, typický majitel (přesněji řečeno majitelka) nebude chtít experimentovat s alternativními metodami instalace aplikací. Škoda…

Jak se vám líbí Huawei Pocket 2?

Zdroj: Huawei