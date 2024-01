Blíží se 1palcový ultraširokoúhlý snímač! Kdo ho použije?

Fotoaparáty jsou u dnešních mobilních telefonů klíčovým prvkem výbavy

Právě fotoaparát společně s procesorem odlišuje ty nejlepších telefony od těch velmi dobrých

Nastupujícím trendem jsou 1palcové snímače, u širokoúhlého fotoaparátu je to novinka

1palcový ultraširokoúhlý snímač zní skvěle! Osobně mám největší slabost pro černobílé fotografie, hned na druhém místě jsou ale snímky z širokoúhlého snímače. Většinou dokážete zachytit scény úplně jinak než jak to nabízí klasické fotoaparáty. U vybavenějších telefonů chybí ultraširokoúhlý snímač jen málokdy.

Někteří výrobci zlepšují úhel záběru přímo u hlavního fotoaparátu a proč ne, tento směr se mi hodně líbí. Mít ale kromě hlavního snímače ještě navíc 1palcový ultraširokoúhlý snímač, to zní dost lákavě. Kdo se chystá jít touto cestou? Poprvé by na toto řešení měl vsadit Huawei se svou chystanou vlajkovou lodí, kterou má být Huawei P70!

Přiznám se, že mě nepřekvapilo, že právě Huawei zvažuje použití tohoto řešení. Vzhledem k sankcím se Huawei musí v posledních letech snažit o to více, aby si zachoval přízeň zákazníků (a to alespoň v domovské Číně). Výsledkem je skvělá podpora v oblasti aktualizací, HarmonyOS se dostává do mnoho let starých mobilních telefonů! Ale bohužel to platí pořád pouze pro Čínu, mimo ni jsme se v loňském roce vůbec nedočkali nové verze uživatelského rozhraní EMUI, snad se situace změní v prvních měsících roku 2024! Mám tušení, že Huawei ještě v Evropě neřekl poslední slovo…

Huawei P70 bude pro výrobce naprosto klíčovým modelem, právě u něj bude muset Huawei ukázat, co všechno se za poslední rok naučil za poslední rok. První úniky ale hovoří o tom, že Huawei P70 bude působivá vlajková loď. Samozřejmě bez Google služeb a bude muset stačit méně výkonný procesor Kirin, ale výrobce se bude snažit zaujmout v jiných oblastech. Osobně bych uvítal, kdyby Huawei nabídl EMUI postavené na Androidu 14, nejsem si ale jistý, jestli to sankce dovolují.

Chtěli byste palcový širokoúhlý snímač?

Zdroj: gsmareana