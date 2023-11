Huawei P70 bude úspěšný! Jaké prodeje výrobce očekává?

Huawei Mate 60 Pro zaznamenal v Číně obrovský úspěch, podpora 5G je zásadní

Další růst prodejů by měly zajistit chystané telefony řady Huawei P70

Výrobce si věří stále více, vsadí na lokální dodavatele součástek

Situaci Huawei stále nemůžeme považovat za příznivou, z dlouhodobého pohledu se ale výrobci daří vypořádat s nepřízní osudu velmi slušně. První vlaštovkou byl Huawei Mate 60 Pro, který zabodoval v Číně a ukázal, že místní zákazníci na Huawei nezapomněli. Plány s řadou Huawei P70 jsou ale mnohem ambicióznější…

Přiznám se, že na Huawei P70 se těším hodně. A možná bych to nazval spíše zvědavostí než že bych se na telefon přímo těšil… Právě nová řada topmodelů od Huawei ukáže, jak na tom výrobce v současnosti vlastně je a co je schopen s pomocí lokálních dodavatelů uvést na trh. Huawei se snaží co nejvíce se osamostatnit a dostat pod kontrolu vývoj a výrobu klíčových komponentů. A podle všeho je v této oblasti úspěšný, ačkoliv za tím budou nemalé investice.

Výborný fotoaparát + procesor Kirin – Google aplikace = Huawei P70

A co se týká prodejů řady Huawei P70, dle analytika Ming-Chi Kuo cílí Huawei na 10-15 milionů prodaných kusů u nové řady vlajkových lodí, což by znamenalo výrazný nárůst proti letošním modelů, kde byly prodeje třetinové až poloviční. Pomoci by k tomu měl opět výrazně vylepšený fotoaparát a samozřejmě také vlastní procesory Kirin s podporou sítí páté generace. Ty pravděpodobně ještě několik let nebudou schopny přímo konkurovat tomu nejlepšímu od Qualcommu případně Mediateku, ale budou dostatečně dobré na to, aby jim zákazníci (minimálně v Číně) dali šanci.

Sám doma ještě mám Huawei Mate 40 Pro s procesorem Kirin 9000, což byl poslední top procesor, který si Huawei sám vyvíjel a který byl nasazený v telefonech. A ani po několika letech mu výkon nechybí, pokud by nepřišly sankce a Huawei pokračovat stejnou rychlostí ve vývoji v oblasti procesorů, možná bychom tady měli dalšího silného hráče. Ale na kdyby se nehraje, Huawei musí jít výrazně delší a složitější cestou, ale zatím se rozhodně nevzdal… Zatím ale pořád čekáme na novou verzi uživatelského rozhraní EMUI, v tomto směru nás výrobce neustále napíná.

