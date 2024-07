Recenze Huawei Pura 70 Pro: Pro fajnšmekry, kteří se nebojí jít proti proudu

Huawei se pokouší vrátit na evropský trh s řadou Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 Pro je mobil s výborným hardware a odladěným software

Jeho použitelnost u nás snižuje absence služeb Google, které ale jdou částečně doinstalovat

Huawei Pura 70 Pro (51097VXN) je nejnovějším přírůstkem v rodině telefonů značky Huawei. Jedná se o druhý nejvyšší model, přičemž nejvyšší Ultra má navíc vlastně jen vysouvací modul objektivu, díky kterému je telefon tenčí. Telefon překvapil rychlostí a odladěností, naopak nepřekvapil komplikací v podobě absence Google služeb.

Obsah

Balení

Telefon je zabalený v krásné bílé krabičce, která působí prémiově. Stejně tak vnitřek nezklame. Balení je promyšleně poskládáno z papírových vrstev, nic v něm nechrastí a volně se nepohybuje. Zároveň se dá snadno dostat ke každé části obsahu.

V balení najdeme všechno, co můžeme potřebovat. Kromě telefonu, který má na displeji aplikovanou ochrannou fólii, zde najdeme i průhledný plastový kryt zadní strany. Dále je zde kabel USB-C – USB-C, jehla na vyjmutí SIM a nabíječka, schopná dodávat 100 W. Balení je tedy ve srovnání s vlajkami od Samsungu nebo Google velice štědré.



Vzhled a zpracování

Mobil působí na první pohled bytelně. Velice dobře se drží, čemuž napomáhá kromě tvaru také materiál. Jedná se o kombinaci kovu a skla. Neměl jsem odvahu zkoušet, jak dopadne po vystavení běžnému používání a raději jsem hned nasadil dodávaný zadní kryt. Ať už telefon držíte s krytem nebo bez něho, je držení pohodlné a telefon nemá tendenci ke klouzání. Nevím, jak na tom budou jiné barevné varianty, ale bílá, kterou jsem měl k dispozici, nijak zvlášť nepřitahuje otisky prstů.

Huawei Pura 70 Pro

Když se vrátíme k úchopu, telefon těží z užšího provedení ve srovnání například s Pixely, takže se dobře drží, i když máte třeba menší dlaň. Telefon je také skvěle vyvážený a i přes výrazný modul fotoaparátů se nemá tendence převažovat. Po položení na stůl se neviklá. Musím uznat, že po této stránce lze Huawei Pura 70 Pro jedině chválit.

Huawei Pura 70 Pro

Přední straně vévodí displej, který má zaoblené rohy a lehce zakřivené okraje. Ani jedno nikterak nevadí v používání a naopak obojí přispívá k prémiovému dojmu. Na displej se skvěle dívá i za intenzivního slunečního svitu, viditelnosti nelze nic vytknout. Stejně tak ve tmě umí snížit jas na hodně nízkou úroveň a šetří tak oči. Podobně jako zadní část je odolný vůči otiskům prstů. Na displeji je nalepená fólie, její kvalitu jsem z pochopitelných důvodů nezkoušel. Pozitivní je, že neměla žádný negativní vliv na ovládání telefonu. Prst po ní klouže příjemně, displej reaguje na dotek a i čtení otisků prstů funguje na výbornou.

Výkon

Huawei Pura 70 Pro je postaven na procesoru Kirin 9010, který běží na frekvenci 2.3 GHz. Přestože při běžném používání jsem nenarazil na žádné problémy s výkonem, jako by snad bylo zadrhávání v prostředí systému nebo během focení či nahrávání videa, výsledek benchmarku AnTuTu je neúprosný. Na vlajkovou loď roku 2024 je pouhých 879 692 bodů opravdu málo. Zatímco v prostředí HarmonyOS si mohl Huawei pomoct optimalizacemi (a za to patří velká pochvala), ve hrách už bychom nízký výkon čipsetu poznali.

AnTuTu

Internet

Co se Wi-Fi týče, telefon nemá čím překvapit, podporuje běžné standardy. Problém ale nastává – alespoň teoreticky – u připojení přes mobilní data. Huawei Pura 70 Pro se totiž kvůli sankcím USA nemůže připojit k 5G, musí si vystačit s LTE. Jak moc velký problém to je? Provedl jsem několik měření rychlosti na mobilních datech; jako referenční mobil jsem použil Pixel 8 Pro. Oba telefony měly SIM T-Mobile. V Pixelu byla SIM spojená s tarifem s neomezenými daty (4XL), v Huawei Pura 70 Pro byla předplacenka, zahrnutá do skupiny Magenta, takže využívala sdílená data. Ani jeden telefon neměl jakkoliv omezenou rychlost.

První měření probíhalo v Brně – Líšni, kde telefon často přepíná mezi 5G a LTE. Ačkoliv byla Pura 70 Pro na LTE a Pixel na 5G, výsledek stahování byl téměř vyrovnaný, ale v rychlosti uploadu vyhrál Pixel na 5G.

Vzápětí skutečně Pixel přepnul na LTE, provedl jsem tedy měření znovu a byl jsem překvapen. Pixel se na LTE doslova belhal, zatímco Pura 70 Pro v druhém testu ještě zvýšila rychlost stahování.

Třetí test jsem provedl v nočních hodinách doma. Bydlíme kousek od vysílače a na balkóně mám plný signál, měly by tedy být eliminovány všechny rušivé vlivy. Pixel na 5G akceleroval v uploadu, ale rychlost stahování měl paradoxně nejnižší, zatímco Pura 70 Pro dokázala na LTE dosáhnout 2x vyšší rychlosti stahování než Pixel na 5G. Upload měla Pura 70 Pro o něco nižší, tam konzistentně vede Pixel.

Je to překvapující, možná si Pixel s českým 5G nerozumí tak dobře, jak by měl, ale výsledek testu je jednoznačný: absence 5G u tohoto telefonu není žádný reálný problém.

speedtest, pixel LTE

Nedalo mi to a přepnul jsem Pixel natvrdo na LTE a ejhle, rychlosti vypadají hned jinak. Neumím posoudit, jestli je to problém 5G v Brně nebo kompatibility Pixelu, ale nic to nemění na závěru, že absence 5G neznamená pro Pura 70 Pro takový handicap, jak by to mohlo na první pohled vypadat.



Fotoaparát

Telefon je vybaven ultraširokým, širokým a teleobjektivem a samozřejmě selfie kamerkou. Ostření fotoaparátu je rychlé a přesné, podání barev věrné, dokud se nezapojí automatické AI režimy. Pak začíná telefon až zbytečně přesaturovávat. Není to ale nic vyloženě hrozného a na rozdíl od jiných telefonů je možné zásah AI snadno vypnout.



Portrét

V portrétním režimu Huawei Pura70 Pro exceluje. Práce s hloubkou ostrosti je velmi dobrá. Pokud se zaměříme na konečky vlasů, najdeme drobné chyby, ale zmiňuju to jen pro úplnost. Nedokonalosti musíme opravdu velice pozorně hledat a rozevláté vlasy ve větru jsou asi to nejtěžší, s čím se portrétní režim může setkat. Naopak rád pochválím výborné podání barev a kresby. Fotoaparát si nevymýšlí, nesnaží se nijak neúměrně retušovat a dcera si je na fotografiích podobná. Co velmi pomáhá, je rozumná ohnisková vzdálenost hlavního fotoaparátu (27 mm ekv), protože zde nedochází k deformování obličeje.



Selfie

V režimu selfie nabízí Huawei Pura 70 Pro tři úrovně přiblížení, resp. oddálení. Jako 1x je označen ekvivalent 27 mm pro fullframe, dále je zde 0.8x, který odpovídá 22 mm a nakonec režim W (wide – široký), ten odpovídá 18 mm. U selfie nefunguje oddělení od pozadí, ale jinak můžeme zopakovat, co jsme napsali u portrétního režimu. Kresba i barvy jsou v pořádku. Fotoaparát nabízí režim krásy, který ale neměl žádný viditelný efekt.



Makro a kytky

Při focení květin telefon detekoval scénu a zvýraznil barvy, zvláště žlutou. Výsledkem jsou mírně slité detaily. Na nejširším ohnisku se mně v mírném větru nepodařilo správně zaostřit, u hlavního objektivu už to bylo lepší. Nejlepších výsledků ale Huawei Pura 70 Pro dosáhl dle očekávání na nejdelších ohniscích, kdy dochází ke krásnému oddělení fotografovaného objektu od pozadí díky fyzice.



Noční foto

Noční foto předvede nejlépe, jak si vede software fotoaparátu. Huawei obstálo se ctí, kromě ultraširokoúhlého fotoaparátu jsou všechny fotografie víc než slušné. U ultraširoké fotografie byl expoziční čas významně delší, což se projevilo na ostrosti.



Galerie

Zde už bez přílišného třídění ukážu některé další fotografie, které jsem s Purou pořídil.

Pokus o focení architektury nedopadl vůbec špatně, i se západem slunce si fotoaparát dobře poradil.