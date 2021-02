Oblíbený nástroj na stahování appek Aurora Store čeká velký redesign

Mnozí uživatelé, kteří se neradi spoléhají (nebo k němu třeba vůbec nemají přístup) pouze na Obchod Play vyžadující v přístroji přítomnost Google služeb a další povinných prvků, mají v oblibě nástroj jménem Aurora Store. Tento neoficiální klon oficiálního obchodu umožňuje instalaci aplikací v podstatě na jakékoli zařízení s Androidem od verze 5. Vývojáři tohoto nástroje nyní připravují novou verzi, která se bude hodně podobat právě Obchodu Play. Chystá se nový Aurora Store 4.

Zástupci tohoto projektu začali skrze skupinu na Telegramu poodhalovat, do jakého hávu se populární alternativní obchod převlékne. Inspiraci si bere právě od svého vzoru. Ve spodním menu budou nově položky Apps, Games a Updates. V horní části je nové plovoucí vyhledávací pole a aplikace budou nově děleny také do sloupců For You, Top Charts a Editor’s Choice. Na první pohled se zdají novinky jako správný krok.

Nový Aurora Store 4 zatím oficiálně nevyšel, ale nebude to již dlouho trvat. Pokud jej chcete vyzkoušet, stahujte jej z fóra XDA. Upozorňujeme ale, že jeho používání odporuje současným Google pravidlům a při jeho používání se tak vystavujete riziku, že vám bude zablokován Google účet. Proto můžete v aplikaci použít například anonymní přihlášení.

Odkud stahujete aplikace?

Zdroj: XDA