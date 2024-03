Známe specifikace a datum premiéry řady Huawei P70!

Už příští týden má společnost Huawei představit první vlajkové lodě roku 2024

Řada Huawei P70 hodně napoví, kam se výrobce dokázal v posledním roce posunout

Očekáváme špičkový fotoaparát, potěší návrat 5G, absence Google aplikací ale bude bolet

Od premiéry řady Huawei P70 nás údajně dělí už jen několik málo dní, proběhnout má už 2. dubna 2024. Společnost Huawei má představit rovnou kvarteto modelů ve složení Huawei P70, Huawei P70 Pro, Huawei P70 Pro+ a Huawei P70 Art. Na internetu se brzy objevily rovněž specifikace.

Pro Huawei bude premiéra novinek vskutku mimořádnou událostí. Pravděpodobně se dočkáme návratu na globální trh, řada Huawei Mate 60 se prodávala pouze v Číně (a extrémně úspěšně, prodeje se počítají na desítky milionů kusů). Že to budou mít na trhu extrémně těžké není třeba zdůrazňovat.

Původně na internet uniklo pouze datum premiéry, specifikace následovaly vzápětí. Není překvapením, že všechny telefony mají spoléhat na procesor Kirin 9000S s podporou sítí 5G. Ten se výkonově bohužel nepřiblíží těm nejlepším kouskům od společností Qualcomm a Mediatek, ale současně to nebude žádná katastrofa. Samozřejmostí jsou kvalitní displeje s podporou technologie LTPO (proměnlivé frekvence displeje).

Největší očekávání opět vzbuzují fotoaparáty, ty vždycky byly silnou zbraní telefonů Huawei. U všech novinek má mít hlavní fotoaparát rozlišení 50 megapixelů. Dva základní modely budou vybaveny senzorem OV50H, dvojice vybavenějších novinek vsadí na Sony IMX 989. Ten by měl být o chloupek slabší než nejnovější Sony LYT-900, hodně ale bude záležet na optimalizaci ze strany výrobce, Huawei z tohoto senzoru pořád může vytáhnout výborné fotografie.

Kapacita baterií se pohybuje na hranici 5000 mAh, všechny modely podporují 88W nabíjení pomocí kabelu a 50W respektive 80W bezdrátové nabíjení. V rámci čínského trhu počítáme s nasazením čtvrté generace HarmonyOS, u telefonů v Evropě pak s uživatelským rozhraním EMUI 14, které je postaveno na Androidu 12 (více brzy v samostatném článku).

Huawei P70 Huawei P70 Pro Huawei P70 Pro+ Huawei P70 Art Procesor Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Kirin 9000S Displej 6.58″ LTPO OLED 6.76″ LTPO OLED 6.76″ LTPO OLED 6.76″ LTPO OLED Hlavní fotoaparát 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP OV50H 1/1.3 50 MP IMX989 1″ 50 MP IMX989 1″ Přední fotoaparát 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ 13 MP 1/2.36″ Baterie 5000 mAh 5200 mAh 5100 mAh 5100 mAh Nabíjení 88W kabelové

50W bezdrátové 88W kabelové

80W bezdrátové 88W kabelové

80W bezdrátové 88W kabelové

80W bezdrátové Cena 700 $ verze 12/512 GB 970 $ verze 12/256 GB 1200 $ verze 16/512 GB 1400 $ verze16/512 GB

Jak je ze specifikací vidět, Huawei se nebude podbízet nízkou cenou. Cena modelu Huawei P70 Pro bude velmi blízká OnePlus 12, nejvyšší Huawei P70 Art bude cenou konkurovat modelům Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Xiaomi 14 Ultra. To nejsou žádná ořezávátka, jsou to naprosto špičkové telefony s minimálním počtem kompromisů.

Uspět pro Huawei bude velmi náročný úkol. Méně výkonné procesory jsou jedna věc, absence Google aplikací a Obchodu Play druhá. V současnosti je možné (neoficiálním způsobem) provozovat na telefonech Huawei většinu aplikací od Google relativně bez problémů, stoprocentní to ale samozřejmě není. V brzké době na toto téma chystáme článek, který bude obsahovat všechny aktuální informace na toto téma. Uvidíme, jestli se novinky dostanou do Evropy respektive do České republiky, jasno by mohlo být už za pár dní.

Těšíte se na řadu Huawei P70?

Zdroj: gsmarena