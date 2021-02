Huawei Mate X2, skládací telefon za cenu levného ojetého auta

Huawei oficiálně představil, Mate X2, svůj třetí skládací smartphone. Telefon má velmi podobný design jako Samsung Galaxy Z Fold 2. Co si Huawei připravil, a jak se telefon liší od Samsungu? Nový Mate X2 má hlavní 8palcový OLED displej s rozlišením 2480 x 2220, dotykovou vzorkovací frekvencí 180 Hz (kolikrát se obrazovka může sama obnovit a zaregistrovat dotykový vstup uživatele za sekundu) a obnovovací frekvencí 90 Hz. Sekundární displej nabídne 6,45 palcový displej se stejnou obnovovací frekvencí 90 Hz a vyšší 240 Hz dotykovou vzorkovací frekvencí.

Skládací telefon Mate X2 nabídne výkon čipové sady Kirin 9000 (podpora 5G), kterou bude doprovázet 8 GB RAM a 256 nebo 512 GB úložiště. Baterie je o kapacitě 4 400 mAh s rychlým nabíjením o maximální rychlosti 55 W. Hlavní obrazovka se může pochlubit první „magneticky řízenou nano optickou vrstvou“. Což je vlastně způsob, jak chce Huawei říct, že minimalizuje odraz světla od displeje (odrazivost je pod 1,5%, ve srovnání s 5% u Galaxy Z Fold2). Design pantu, který spojuje obrazovky, umožňuje bezproblémové zavření telefonu (bez jakékoliv mezery mezi displeji viz fotografie). Samotná váha celého telefonu je 295 g. No a co fotoaparát?

Fotoaparát Huawei Mate X2

Na fotoaparátu opět pracovala společnost Leica. Jedná se o čtveřici fotoaparátu, z nichž 3 nabízí optickou stabilizaci. Huawei oficiálně představil Mate X2 jako skládací telefon, ale podle parametrů jde i o šikovný foto telefon. Specifikace zadního fotoaparátu:

Hlavní fotoaparát 50MPx s clonou f /1,9 a podporou nahrávání ve 4K

s clonou f /1,9 a podporou nahrávání ve 4K Širokoúhlý fotoaparát 16MPx, možnost fotit ze vzdálenosti 2,5cm a světelnosti f/2,2

a světelnosti f/2,2 3× zoom objektiv s rozlišením 12MPx a světelností f/2,4

SuperZoom objektiv s f /4,4 a 8 MPx snímačem, který nabízí až 100x digitální zoom

Huawei oficiálně představil Mate X2 opravdu nedávno, už teď ale víme, že bude v Číně dostupný od 25. února. Bude k dispozici online a v kamenných obchodech. Bohužel zatím nemáme informace o tom, zda bude telefon k dispozici mimo Čínu. Samotná cena telefonu se bude pohybovat okolo 63 000 Kč.

Čím vás telefon zaujal?