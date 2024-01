Huawei Mate 60 Pro v Číně uspěl a výrazně pomohl výrobci odrazit se ode dna

Stále častěji se mluví o řadě Huawei P70, která bude v roce 2024 pro společnost klíčová

Nadále bohužel pokračuje rozdělování světa na Čínu a všechny ostatní, což náladě neprospívá

Všichni víme, že se Huawei nachází v nelehké situaci. Speciálně pokud se zaměříme na svět mobilních telefonů, což je nejvíce viditelná (ale nikoliv nejdůležitější) část podnikání Huawei. Nedá se ale říci, že by Huawei souboj o zákazníky vzdal. Nevzdal, bojuje dál. Bohužel je tady jedno zásadní ALE…

Ve světě chytrých hodinek je Huawei jedním z globálních lídrů a nedivím se, hodinky má super. Nenabízí přehršel aplikací a nejde s nimi platit, ale z pohledu designu nebo výdrže na jedno nabití jsou špička. Marné nejsou ani notebooky od Huawei, tento článek píšu na jednom z nich.

Chybějící Obchod Play je věc, kterou výrobce v současnosti nemá ve svých rukou. Podobné je to ve světě procesorů, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 s podporou 5G zkrátka v letošních topmodelech očekávat nemůžeme. Ale pak tady jsou věci, které má Huawei jen a pouze ve svých rukou. Bohužel ani v těchto oblastech se nerozhoduje úplně ve prospěch svých zákazníků. Pokud tedy máme na mysli zákazníky mimo Čínu.

V Číně si Huawei své zákazníky hýčká a jen tak nepřestane. Chápu to, trh v Číně je klíčový. Ale když už se snaží udržet například v Evropě, měl by to dělat pořádně. Pojďme se podívat na dvě konkrétní oblasti, ve kterých společnost naznačuje, že na zákaznících mimo Čínu jí vlastně tolik nezáleží.

Tou první jsou aktualizace – zatímco v Číně výrobce na HarmonyOS čtvrté generace (ať už se pod tím skrývá jakýkoliv systém) aktualizuje klidně mnoho let staré telefony, v Evropě během roku 2023 vůbec nepředstavil EMUI 14 a posunul jeho vydání až na rok letošní, můj tajný tip je oznámení na MWC. Jedna věc je absence nejnovějšího Androidu, nikdy jsem ale nečekal, že třeba svého času slušně oblíbená řada P40 se zasekne na Androidu 10. Tady už za tím je lenost nebo snaha ušetřit. Případně kombinace obojího…

Před pár týdny ale zasadil Huawei solidní ránu také lidem, kteří v nelehké době pro telefony této značky vytvářeli obsah. Máme tím na mysli balíčky ikon, motivy, vzhledy AOD obrazovky nebo například ciferníky. Od 16. ledna 2024 nemohou autoři mimo Čínu nahrávat žádné nové výtvory. Tomu už nerozumím vůbec.

Z prodeje těchto věcí si přirozeně bral svůj podíl a nemyslím si, že by kontrola a schvalování bylo finančně a časově extrémně náročným úkolem. Osobně mě to mrzí tím spíše, že v České republice se nacházelo hned několik šikovných tvůrců, kteří dokázali prorazit a globálně uspět. Rok 2024 bude pro výrobce dlouhý a náročný. Minimálně mimo Čínu, na tamějším trhu naopak očekávám, že vliv Huawei nadále poroste.

Kdy se Huawei naplno vrátí do světa mobilních telefonů?

Zdroj: Huawei