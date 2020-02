V pondělí 24. února uspořádala čínská firma Huawei online konferenci k představení služeb a produktů pro tento rok. Doposud jsme vás v souvislostí s touto akcí informovali o dvou ze tří zásadních novinek, které se týkaly světa mobilních zařízení. Když pomineme laptop MateBook X Pro, který poběží na Windows, jde hlavně o “androidí” přístroje Mate Xs a P40. K prvnímu jmenovanému víme parametry i šílenou cenu. K vlajkovému modelu z řady P jsme se dozvěděli oficiální datum představení. Teď se ponoříme do kategorie, která patří přesně mezi notebooky a telefony. Mluvíme o tabletu z nově vytvořené řady MatePad. Přístroj byl částečně představen už vloni, ale teď jsme se dozvěděli detaily k jeho vypuštění na světový trh. K tomu by mělo u prvních variant dojít v dubnu. Tablet se honosí hned několika světovými nej. Jaké tedy budou specifikace nového Huawei MatePad Pro a jeho cena? Pojďme se na to podívat.

S ohledem na hardwarovou výbavu bude tablet dostupný v šesti variantách. Na základní tři je přístroj rozdělen podle druhů konektivity. Huawei bude vyrábět WiFi, LTE a 5G verze. V každé z nich pak bude možné koupit tablet se dvěma různými kombinacemi operačních pamětí a úložišť. A jaká že jsou ta avizovaná “nej”? Jde o první tablet s podporou 5G (jedna z variant), první tablet s průstřelem pro přední kameru, tablet s nejvyšším poměrem velikosti displeje vůči tělu a první tablet s 27W bezdrátovým rychlonabíjením. Určitě je nutné vyzdvihnout špičkovou konektivitu (5G varianta) a skvělý poměr displeje k celkové ploše těla. Obrazovka o velikosti 10,8 palce zabírá parádních 90 % přední strany přístroje. Rámečky nemají ani pět milimetrů.

Skvělé je také výkonné 27W bezdrátové nabíjení, které sekunduje 40W napájení drátovému. Tablet navíc umí nabíjet jiná zařízení díky zpětnému 7,5W výkonu. Za zmínku pak rozhodně stojí také různé režimy multitaskingu. Nejzajímavější je možnost mít na části obrazovky zobrazenou plochu blízkého telefonu. Smartphone pak můžete používat přímo z plochy tabletu. Na příklad se můžete podívat do galerie. Výčet zajímavostí uzavřeme novým perem M-Pen, které je nově vybaveno 4096 stupni citlivosti. Na novém tabletu Huawei bude tedy radost i kreslit.

Společné parametry pro všechny varianty

Android 10 / EMUI 10.1

10,8″ displej s rozlišením 2560 x 1600 pixelů (289 ppi)

s rozlišením 2560 x 1600 pixelů (289 ppi) čipset Kirin 990

pero M-Pen se 4096 stupni citlivosti

baterie s kapacitou 7250 mAh

nabíjení 40W drátové, 27W bezdrátové a 7,5W zpětné

drátové, a zpětné kamery 13 Mpx hlavní a 8 Mpx přední

USB-C 3.1, Bluetooth 5.1, audiosystém Histen 6.0

rozměry 149 mm x 159 mm x 7.2 mm a váha 460 g

Cena variant Huawei MatePad Pro dle další specifikace

Huawei MatePad Pro (WiFi) 6/128 GB – 13 800 Kč (549 €)

(549 €) Huawei MatePad Pro (WiFi) 8/256 GB – 16 400 Kč (649 €)

(649 €) Huawei MatePad Pro (LTE) 6/128 GB – 15 100 Kč (599 €)

(599 €) Huawei MatePad Pro (LTE) 8/256 GB – 17 600 Kč (699 €)

(699 €) Huawei MatePad Pro (5G) 8/256 GB – 20 200 Kč (799 €)

(799 €) Huawei MatePad Pro (5G) 8/512 GB – 24 000 Kč (949 €)

Jde o oficiální ceny pro světový trh. Uvidíme, jakých se úpravy dočkáme standardnív ČR. Budou dostupné také varianty s koženými zády. Ty budou vždy o 1000 Eur (cca 2500 Kč) dražší. Přístroj bude pochopitelně postrádat Mobilní Služby Google a majitelé se tak musejí spokojit s řešením od samotného Huawei.

Zaujal vás nový tablet Huawei MatePad Pro?

Zdroj: Huawei