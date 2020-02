Známe datum představení řady Huawei P40. Na co se těšit?

To, že Huawei představí své nové vlajkové lodě v březnu jsme věděli poměrně dlouho dopředu. Nyní však známe přesné datum představení Huawei P40 a P40 Pro. Ředitel společnosti Richard Yu na včerejší konferenci potvrdil, že budou telefony představeny 26. března v Paříži. Na co se můžeme těšit?

Datum představení Huawei P40 známe. Co očekávat?

O Huawei P40 jsme poprvé slyšeli již minulý rok v září. Od té doby se vyrojila spousta spekulací a my již nyní víme, že můžeme očekávat celkem tři telefony. Jako první se představí klasický Huawei P40, následovat bude P40 Pro a jako poslední se představí P40 Premium Edition. Ta by měla nabídnout až pět různých fotoaparátů a to včetně 10x optického zoomu. P40 Pro by měl přinést 5x optický zoom a 125mm teleobjektiv. Hlavní snímač bude u všech verzí disponovat rozlišením 52 megapixelů.

Všechny tři modely pak budou vybaveny novým standardem Wi-Fi 6+, díky které můžete teoreticky dosáhnout rychlosti až 1 200 Mb/s. Nebude samozřejmě chybět ani podpora 5G sítí. Téměř s jistotou pak můžeme říct, že bude v telefonu tikat čipset Kirin 990.

Těšíte se na představení řady Huawei P40?

Zdroj: gsmarena.com