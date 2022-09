Posledních několik týdnů máme možnost testovat produkt, jehož vznik by nás asi nikdy nenapadl. Tablet Huawei MatePad Paper je totiž jakýmsi hybridem mezi klasickým tabletem a čtečkou knih. Podobné produkty mívají jeden zásadní problém. Když se snažíte spojit dva produkty dohromady, v mnoha případech se stane to, že ani jednu věc nedělá dobře. Je tohle případ Huawei MatePad Paper, nebo jde o skvělé must-have zařízení? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Huawei MatePad Paper

Obsah balení

Huawei nikdy na zákaznících nešetřil, čehož je balení Huawei MatePad Paper důkazem. V elegantní papírové krabičce, která je rozdělena na dvě části naleznete pochopitelně samotný tablet, 22,5W nabíjecí adaptér, USB-C/USB-A nabíjecí kabel, pouzdro z umělé kůže a také druhou generaci stylusu M-Pencil s vyměnitelnými hroty.

To je rozhodně sympatické a tablet můžete po zakoupení okamžitě naplno využívat. Tipujeme, že u některých jiných výrobců byste jen za příslušenství utratili několik tisíc korun. Jen za stylus byste normálně zaplatili přes dva tisíce. Bravo!



Kvalita zpracování a vzhled

Musíme se přiznat, že jsme se museli před psaním recenze ujistit, jaké je vlastně zpracování tabletu jako takového. Testujeme jej sice už několik měsíců, ale hned jsme jej dali do již zmíněného pouzdra a nikdy jsme neměli potřebu jej vyjmout.

Hned na začátek je potřeba říct, že MatePad Paper patří k s vahou 360 gramů k těm lehčím tabletům a s tloušťkou 6,7 mm jde také o naprostou špičku. Čínská firma to měla při tvorbě oproti běžným tabletům snažší. Černobílý e-inkový displej totiž nakrmí baterie, jejíž kapacita je nízká i na telefony (3625 mAh) a nenalezneme zde třeba fotoaparát. V každém případě se vám bude v ruce držet velmi dobře, což je u podobného zařízení naprosto klíčové.

Oblíbený Xiaomi Pad 5 konečně dostává Android 12 s MIUI 13 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Rámečky okolo sice nejsou nejtenčí, ale poměr 86,3 % displeje k tělu není nikterak hrozivé číslo. Zadní strana je stejně jako pouzdro texturovaná do umělé kůže. Rámečky jsou plastové, což vám ale vadit nebude protože ho s největší pravděpodobností stejně schováte do pouzdra. V zapínacím tlačítku se nachází nepříliš povedená čtečka otisků prstů. Je totiž až nečekaně pomalá a nepřesná. Někdy reaguje v pohodě, jindy se jí ale vůbec nechce a musíte tablet odemknout přes PIN. To bylo při používání celkem otravné a u takto drahého zařízení bychom to nečekali. Zvlášť u Huawei, který má u ostatních produktů čtečky zvládnuté perfektně.

HUAWEI MatePad Paper – An Immersive Reading & Working Experience

Co nás ale potěšilo moc jsou stereo reproduktory, které mají velmi vysokou maximální hlasitost a celkově překvapivě dobrý projev. Stydět by se za něj nemusely ani klasické tablety nebo levnější notebooky. Díky nim získal MatePad Paper další využití – poslech hudby a podcastů či audioknih, což vám většina čteček knih pochopitelně neumožní. Pokud nechcete poslouchat nahlas, můžete připojit díky Bluetooth vaše bezdrátová sluchátka. Audio jack nicméně chybí.



Displej, uživatelské prostředí a výkon

Displej je největším lákadlem zařízení. Jedná se o 10,3palcový e-ink displej s nezvykle vysokým rozlišením 1872 x 1404 pixelů. Nechybí mu podsvícení, což chválíme, na druhou stranu nedokážeme pochopit, proč tu není možnost nastavení automatického jasu. Vždyť ten senzor stojí doslova pár korun. Má hrubší povrchovou úpravu, která však není nepříjemná při používání a naopak ji oceníte při kreslení a psaní perem M-Pencil. Opravdu totiž připomíná papír a přestože se odezva nemůže rovnat konkurentům (už jen díky použitému typu displeje) je zážitek asi nejvěrnější, pokud nepočítáme iPad s fólií PaperLike.

Samotné procházení obsahu není na tabletu příliš pohodlné a to i přesto, že se o chod stará plnohodnotný HarmonyOS 2.0 a pod kapotu pracuje poměrně výkonný Kirin 820E, který v AnTuTu olizuje hranici 300 000 bodů. Dopomáhají mu 4 GB RAM a 64GB úložiště. To znamená, že můžeme počítat s veškerými aplikacemi, které můžete stahovat buď z Huawei AppGallery, prohlížeče nebo některého obchodu třetí strany. Huawei vás v tomto ohledu nijak neomezuje a nebrání vám pustit si video a stáhnout jakoukoliv aplikaci včetně her. Na 3D střílečky nebo tituly, u kterých potřebujete vidět barvy (třeba Candy Crush) samozřejmě zapomeňte. Na druhou stranu různé textové hry, šachy nebo sudoku fungují celkem dobře.

Přehrávání videa je pochopitelně velice trhané a nepohodlné, takže dává smysl jen v případě, kdy vás zajímá zvuk. Procházení webu opět není nejrychlejší, avšak k ranní kávě vám jako náhrada novin může sloužit MatePad Paper dobře. Stejně tak na něm můžete procházet Facebook, Twitter nebo Reddit. Musíte se však smířit s již zmíněnou pomalejší odezvou displeje, což je ale zcela pochopitelné.

Pochválit musíme také přítomnost Huawei Share, díky kterému můžete (pokud máte podporované zařízení) odesílat soubory z tabletu do počítače nebo naopak. My jsme v době testování shodou okolností používali také notebook od této firmy, takže jsme funkci často využívali pro přetahování poznámek z tabletu do počítače. Stejně snadno můžete do tabletu ale odesílat také apk. soubory, knihy, hudbu či videa. Ekosystém má Huawei zvládnutý perfektně a už se v tomto ohledu téměř vyrovnal Applu.



Do Huawei Watch 3 míří veřejná beta HarmonyOS 3 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Výdrž baterie

Výdrž baterie Huawei MatePad Paper obstarává 3625 mAh akumulátor. Na první dobrou si můžete říct, že je to výsměch. Ovšem díky použitému displeji, který není schopen zobrazovat barvy podává skvělé výsledky. Tablet jsme nejčastěji využívali k psaní poznámek, občasnému procházení webu večer na gauči a čtení knih před spaním, což se rovná asi dvěma hodinám zapnutého displeje a na jedno nabití nám vydržel v průměru asi týden. Pokud jej ale budete využívat výhradně na čtení knih offline, vydrží vám téměř měsíc. Díky podpoře 22,5W nabíjení jej navíc můžete v případě potřeby poměrně rychle (asi za hodinku a půl z 0 na 100 %) nabít.



Cena a dostupnost

Huawei MatePad Paper se v tuto chvíli v České republice oficiálně neprodává. Jeho evropská cena však činí nemalých 499 EUR, což vychází asi na 12 300 Kč.



Závěrečné zhodnocení

Po testování tabletu Huawei MatePad Paper máme v jednom jasno – ještě nikdy jsme netestovali tak specifické zařízení, které je velmi obtížné doporučit široké skupině uživatelů. Pokud jej budete na sílu používat jako tablet, budete z něj nešťastní. Tento produkt je totiž spíše čtečka knih a zápisník s prvky tabletu. Potřebujete si vyřídit krátký e-mail? Žádný problém. Chcete si ráno u snídaně přečíst, co se stalo ve světě? Vzhůru do toho. Máte chuť na sudoku a šachy? Samozřejmě. Chcete si pustit hudbu jako pozadí při čtení knih? Reproduktory či Bluetooth vám udělají radost.

Pokud ale čekáte, že bude Huawei MatePad Paper plnohodnotným pomocníkem při prokrastinaci, na kterém budete pohodlně procházet sociální sítě nebo donekonečna koukat na TikTok, dostanete od něj okamžitou zpětnou vazbu, že takhle tedy ne. Kolikrát jsme se nachytali, že s tímto zařízením v ruce si raději přečteme pár stran knížky nebo uděláme pořádek v poznámkách, než abychom ztráceli čas u her a sociálních sítí.

Jestliže vnímáte, že byste potřebovali přesně takové zařízení, které vám nedovolí doplňovat dopamin pomocí vámi oblíbených appek, možná vám změní život. Skvěle může sloužit třeba jako dárek pro dítě, které bude nadšené, že dostalo tablet. Tedy minimálně do doby, než do něj stáhne Fortnite. Pak budete nadšení vy, protože to po pár vteřinách vzdá a začne si číst. Nebo ho se spolužákem vymění za Playstation. S tím vám už ale nepomůžeme.

Klady + nádherné zpracování

+ skvělé pouzdro i stylus v balení

+ příjemný e-ink displej s podsvícením

+ překvapivě dobré reproduktory

+ báječná výdrž baterie

+ široké možnosti propojení s ekosystémem Huawei

Zápory – vyšší cena

– vysoká odezva displeje na dotyk

Co říkáte na tablet Huawei MatePad Paper?

Za zapůjčení tabletu děkujeme společnosti Huawei.